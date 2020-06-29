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Греф назвал уровень падения российской экономики

Греф назвал уровень падения российской экономикиФото: Reuters

Уровень падения российской экономики в текущем году составит порядка 4,2-4,5 процента, если не случится вторая волна эпидемии коронавируса. Такие цифры в интервью ТАСС назвал глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, в предыдущем прогнозе предполагалось, что ВВП России сократится на 6 или даже 9 процентов, в зависимости от того, как долго продлятся нерабочие дни. Глава Сбербанка подчеркнул, что российская экономика гораздо лучше переживает эту беспрецедентную ситуацию, чем можно было ожидать в самом начале.

По степени сложности он сравнил ее с дефолтом 1998 года, который случился вскоре после прихода на пост главы правительства Сергея Кириенко, нынешнего замглавы администрации президента.

Также Греф указал, что если число случаев заболевания начнет расти, то сложно будет предсказать курс рубля. Однако если этого не случится, то, как отметил глава Сбербанка, он доверяет оценкам, в которых на конец года стоимость нефти достигнет 60-62 долларов за баррель, а доллар снизится до 60 рублей.

На прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ) выпустил доклад World Economic Outlook, в котором падение ВВП России в 2020 году оценивалось в 6,6 процента.

Смотрите полную версию интервью в Okko.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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