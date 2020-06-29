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Греф сравнил пандемию коронавируса с дефолтом 1998 года

Греф сравнил пандемию коронавируса с дефолтом 1998 годаГерман ГрефФото: Globallookpress.com

Глава Сбербанка Герман Греф сравнил пандемию коронавируса с дефолтом 1998 года. Такое мнение он выразил в интервью ТАСС.

«Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация», — заявил Греф.

Также он рассказал, что российская экономика проходит кризис, вызванный коронавирусом, лучше прогнозов. По его словам, переход к плавающему курсу рубля был верным решением. «Сейчас сказал бы так: при плавающем курсе рубль является естественным демпфером макроэкономической ситуации. В 2014 году приняли очень правильное действие, когда отпустили рубль и перешли к таргетированию инфляции, перестав таргетировать курс», —. пояснил он. Греф добавил, что сегодня экономика значительно более «флексибильная к таким шокам».

В апреле глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. По его мнению, такой сценарий исключен. Решетников заявил, что российский рынок труда обычно менее восприимчив к кризисам по сравнению с другими странами, поэтому кризисы в России сопряжены с меньшей безработицей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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