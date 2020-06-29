Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Хлое Кардашьян отметила день рождения: поздравление от экс-бойфренда Тристана Томпсона и "драка" с сестрами

Хлое Кардашьян отметила день рождения: поздравление от экс-бойфренда Тристана Томпсона и "драка" с сестрами

Хлое Кардашьян отметила день рождения: поздравление от экс-бойфренда Тристана Томпсона и "драка" с сестрами

В минувший уикенд Хлое Кардашьян принимала поздравления по случаю своего 36-летия и собрала на вечеринку почти всех членов своей большой семьи. В честь праздника дом Хлое украсили большими розовыми шарами и цветами, а его хозяйка выбрала сетчатое мини-платье, переливавшееся розовым, желтым и коричневым оттенками.

В честь дня рождения Хлое поменяла оттенок волос, сделав их на тон темнее. А ее фолловеры в соцсети отметили, что ей очень идет быть шатенкой.


Хлое Кардашьян


Для своей дочери Тру и племянников Хлое подготовила детские развлечения и угощения. Впрочем, ее сестры тоже веселились на празднике как дети — после в сеть попало видео, на котором Кендалл Дженнер, Хлое и Кортни Кардашьян не поделили туфлю и повалились на диван, отнимая ее друг у друга.


Роб и Хлое Кардашьян, Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян

Среди тех, кто поздравил Хлое в ее день, был и экс-бойфренд, 29-летний баскетболист Тристан Томпсон, отец ее единственной дочери Тру. Несмотря на скандальное расставание, бывшая пара поддерживает связь.Я достаточно мудр, чтобы понять: ты пришла в мою жизнь, чтобы я узнал, каким невероятным может быть человек. Благодаря тебе я учусь и взрослею, ценю это. Благодарю Бога за знакомство с этой прекрасной и любящей женщиной и мамой… Ты заслуживаешь всего наилучшего в этом мире! Тру и я тебя любим, — написал Тристан в инстаграме.


Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян с дочерью Тру




Кортни и Роб Кардашьян


Крис Дженнер


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Американские спецназовцы провели мастер-класс для грузинских коллег
Американские спецназовцы провели мастер-класс для грузинских коллег
В России более 6,4 тысячи военных вылечились от коронавируса
В России более 6,4 тысячи военных вылечились от коронавируса
Президент Египта призвал предвосхищать вызовы стабильности страны
Президент Египта призвал предвосхищать вызовы стабильности страны
За самоотверженность: 19-летняя девушка-волонтер награждена посмертно
За самоотверженность: 19-летняя девушка-волонтер награждена посмертно
Экономике Германии предсказали радикальные перемены из-за скандала
Экономике Германии предсказали радикальные перемены из-за скандала
В США церковь раздала бунтующим штурмовые винтовки
В США церковь раздала бунтующим штурмовые винтовки
Соведущая Соловьева прокомментировала унижения в эфире с его стороны
Соведущая Соловьева прокомментировала унижения в эфире с его стороны
Башмет, Герзмава и Абдразаков выступят на концерте Мацуева в "Зарядье"
Башмет, Герзмава и Абдразаков выступят на концерте Мацуева в "Зарядье"
В Британии вандалы нарисовали на стене музея Диккенса слово «расист»
В Британии вандалы нарисовали на стене музея Диккенса слово «расист»
Столичные медики вылечили от COVID-19 более 148 тысяч человек
Столичные медики вылечили от COVID-19 более 148 тысяч человек
На звезду сериала «Жители Ист-Энда» напали грабители с ножом
На звезду сериала «Жители Ист-Энда» напали грабители с ножом
НАТО сдерживает российские подлодки «Стремительным мангустом» в Атлантике
НАТО сдерживает российские подлодки «Стремительным мангустом»

Топ на сегодня

Объявлены прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши
Объявлены прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши
Tesla перестала получать субсидии от властей США
Tesla перестала получать субсидии от властей США
Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые визы
Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые
В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации
В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации
ЦИК получил две жалобы о принуждении к голосованию определенным образом
ЦИК получил две жалобы о принуждении к голосованию определенным

Еще по теме

Ким Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер и другие на новых фото с рождественской вечеринки
33-летняя Хлое Кардашьян беременна от бойфренда Тристана Томпсона
Родные Хлое Кардашьян хотят, чтобы она бросила Тристана Томпсона из-за скандала с его изменами
Хлое Кардашьян не хочет уходить от Тристана Томсона после скандала с его изменами