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HRW призывает Туркмению раскрыть правду о коронавирусе в стране

HRW призывает Туркмению раскрыть правду о коронавирусе в стране

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает власти Туркмении раскрыть правду о масштабах эпидемии коронавируса в стране. Скрывая информацию, правительство ставит под угрозу жизни людей, подчеркивается в заявлении организации.

Власти республики должны срочно собрать и опубликовать данные о болезни в стране, сделать тестирование на коронавирус широко доступным и прекратить цензуру в отношении врачей, подчеркивается в опубликованном на сайте HRW документе.

«Каждую минуту, когда правительство Туркмении скрывает правду о Covid-19 в стране, оно ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, — подчеркнула Рейчел Денбер, заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. — Власти должны прекратить это безрассудное отрицание и срочно принять соответствующие меры общественного здравоохранения».

HRW отмечает, что власти республики скрывают информацию не только о коронавирусе, также замалчиваются стихийные бедствия, крупные аварии, социальные волнения, негативные экономические известия.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) намерены посетить Туркмению в начале июля 2020 года. Впрочем, о подобных планах ВОЗ сообщалось с апреля, но экспертам организации так и не удалось побывать в одной из самых закрытых стран мира. HRW настаивает, что Туркмения должна позволить представителям ВОЗ приехать в страну и дать рекомендации по противодействию пандемии.

Как отмечается в заявлении, некоторые меры по борьбе с коронавирусом в стране были приняты: ограничен въезд в страну, распространяется информация о важности мытья рук и других правилах гигиены. Но при этом игнорировались нормы по социальному дистанцированию, более того, проводились массовые мероприятия. А медиков заставляют молчать.

Между тем, информагентство «Хроники Туркменистана» 23 июня сообщило, что шесть человек из медперсонала ашхабадского лечебно-консультативного центра имени Ниязова, включая врачей, инфицированы коронавирусом.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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