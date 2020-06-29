Инициатор сноса памятника Коневу в Праге обвинил в произошедшем Россию

Вадим Карасев

Глава района Прага-6 Ондржей Коларж, инициировавший снос памятника маршалу Ивану Коневу в чешской столице, назвал виновной в произошедшем Россию. Москва могла бы спасти его, но сделала все иначе, утверждает он.

По словам Коларжа, российской стороне предлагалось разместить памятник на территории посольства и был там защищен от вандалов, но дипломаты ответили, что Чехия должна сама обеспечить безопасность.

Как сообщает ParlamentniListy.cz, решение об отправке памятника "на металлолом" было принято после того, как в Москве назвали спекуляциями тезисы об участии Конева во вторжении в Чехословакию в 1968 году. Такие утверждения были размещены на пояснительных табличках на самом памятнике.

"У памятника Коневу в защиту монумента начались акции. Мы не хотели такого резонанса и решили просто убрать памятник", – сказал он.

Чиновник подчеркнул, что его расстроила реакция властей Чехии, осудивших демонтаж памятника муниципалитетом. Он также пожаловался на угрозы отдельных жителей страны, поверивших в информацию о связях его деда с гестапо.

Монумент, установленный на площади Интербригады в районе Прага-6, сняли с постамента 3 апреля. По словам пресс-секретаря районной администрации Онджея Шрамека, скульптура будет размещена на территории одной из коммерческих фирм, а позже она отправится в один из частных музеев Чехии. На месте монумента будет установлен памятник освобождению Праги в 1945 году, но пока неизвестно, как именно он будет выглядеть. Следственный комитет в связи с этим завел уголовное дело о публичном осквернении мемориалов воинской славы России.

Ruposters писал, что глава Минобороны Чехии ранее отказался содействовать Москве в возвращении памятника, хотя Россия готова его выкупить в качестве крайней меры.