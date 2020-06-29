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Интерпол отказал Ирану в аресте Трампа

Интерпол отказал Ирану в аресте ТрампаФото: Laurent Cipriani / AP

Интерпол отреагировал на обращение Тегерана с требованием внести в международный розыск президента США Дональда Трампа за убийство генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что внутренние правила Интерпола не позволяют удовлетворить запрос судебных властей Ирана, поскольку организации запрещено «осуществлять какое-либо вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера». В связи с этим Тегерану отказали в рассмотрении обращения.

Ранее сообщалось, что судебные власти Исламской республики обратились к международной организации с требованием внести в международный розыск президента США. Тегерану якобы удалось идентифицировать 36 человек, участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Касема Сулеймани.

Генерал погиб 3 января при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с Сулеймани были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.

В Пентагоне заявляли, что приказ об убийстве Сулеймани был отдан лично президентом Трампом. Эту идею американскому лидеру мог подать госсекретарь Майкл Помпео. США считали генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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