Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Иран раскрыл причины уничтожения украинского Boeing 737

Иран раскрыл причины уничтожения украинского Boeing 737

Иран раскрыл причины уничтожения украинского Boeing 737Фото: Reuters

Прокуратура Ирана раскрыла причины уничтожении украинского Boeing 737 в январе 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

Тегеран указал, что украинский авиалайнер был сбит в результате человеческой ошибки, а не приказа высших военных властей страны. Так, оператор зенитно-ракетного комплекса имел информацию о выпущенных крылатых ракетах. При этом он не смог верно определить, где находится север, — таким образом под подозрение попал взлетевший самолет.

После этого оператор отправил сообщение в штаб о ситуации, но не получил моментального ответа. В результате оператор сам выпустил по самолету две ракеты с интервалом в 26 секунд, одна из них не попала в цель. Отмечается, что такие действия нарушали инструкцию. Известно, что все причастные к трагедии арестованы.

Ранее власти Ирана отказались посылать черные ящики Boeing 737, сбитого в январе под Тегераном, на Украину. Причиной такого шага называется задержка Киева с ответом Тегерану относительно судьбы бортовых самописцев. Черные ящики, скорее всего, отправят во Францию.

Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Иран признал, что сбил самолет по ошибке.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Президент подписал указ о призыве на военные сборы резервистов
Президент подписал указ о призыве на военные сборы резервистов
Басков и Галкин исполнили хит Серова "Я люблю тебя до слез"
Басков и Галкин исполнили хит Серова "Я люблю тебя до слез"
В ВШЭ рассказали о десятках тысяч жизней, спасенных от COVID-19 в России
В ВШЭ рассказали о десятках тысяч жизней, спасенных от COVID-19 в
Каким путем лучше передавать деньги заключенному
Каким путем лучше передавать деньги заключенному
Минниханов подал документы в ЦИК для участия в выборах главы Татарстана
Минниханов подал документы в ЦИК для участия в выборах главы
Активисты BLM в Англии решили бороться с израильтянами за свободу Палестины
Активисты BLM в Англии решили бороться с израильтянами за свободу
В Дагестане в 2020 году планируют отремонтировать 136 школ
В Дагестане в 2020 году планируют отремонтировать 136 школ
Соведущая Соловьева раскрыла причины «развода» с ним
Соведущая Соловьева раскрыла причины «развода» с ним
Иран раскрыл причины уничтожения украинского Boeing 737
Иран раскрыл причины уничтожения украинского Boeing 737
Актер из «Улиц разбитых фонарей» ударил жену ножом в лицо
Актер из «Улиц разбитых фонарей» ударил жену ножом в лицо
Объявлена в розыск молодая пара, террористы ИГИЛ из Адыгеи
Объявлена в розыск молодая пара, террористы ИГИЛ из Адыгеи
Вомбат размером с медведя жил 25 миллионов лет назад в Австралии
Вомбат размером с медведя жил 25 миллионов лет назад в Австралии

Топ на сегодня

Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой войны
Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой
Объявлены прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши
Объявлены прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши
Tesla перестала получать субсидии от властей США
Tesla перестала получать субсидии от властей США
Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые визы
Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые
В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации
В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации

Еще по теме

Иран отказался посылать черные ящики Boeing 737 на Украину
Иран признался в неспособности расшифровать черные ящики сбитого Boeing
Президенты Ирана и Украины обсудили крушение Boeing по телефону
Слуцкий оценил признание Ираном вины в крушении украинского Boeing