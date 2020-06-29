Иран раскрыл причины уничтожения украинского Boeing 737

Вадим Карасев

Фото: Reuters

Прокуратура Ирана раскрыла причины уничтожении украинского Boeing 737 в январе 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

Тегеран указал, что украинский авиалайнер был сбит в результате человеческой ошибки, а не приказа высших военных властей страны. Так, оператор зенитно-ракетного комплекса имел информацию о выпущенных крылатых ракетах. При этом он не смог верно определить, где находится север, — таким образом под подозрение попал взлетевший самолет.

После этого оператор отправил сообщение в штаб о ситуации, но не получил моментального ответа. В результате оператор сам выпустил по самолету две ракеты с интервалом в 26 секунд, одна из них не попала в цель. Отмечается, что такие действия нарушали инструкцию. Известно, что все причастные к трагедии арестованы.

Ранее власти Ирана отказались посылать черные ящики Boeing 737, сбитого в январе под Тегераном, на Украину. Причиной такого шага называется задержка Киева с ответом Тегерану относительно судьбы бортовых самописцев. Черные ящики, скорее всего, отправят во Францию.

Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Иран признал, что сбил самолет по ошибке.