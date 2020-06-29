Иран вводит обязательный масочный режим после оглашения страшных статданных

Алексей Вольцев

Президент Ирана Хасан Роухани объявил накануне, 28 июня, что с этого понедельника ношение защитных масок станет обязательным в некоторых провинциях страны, а власти регионов, где эпидемия коронавирусной инфекции Covid-19 распространяется повышенными темпами, получат право вводить жёсткий карантинный режим. До сегодняшнего дня Исламская Республика воздерживается от полной блокировки экономической жизни в стране, где все последние месяцы фиксируются высокие показатели распространения заболевания и смертности среди пациентов с диагнозом Covid-19.

Ношение масок будет обязательным в закрытых помещениях и во время массовых мероприятий на открытом воздухе, сообщил глава правительства (посты президента и премьер-министра в Иране совмещены) во время транслировавшегося по государственному телевидению заседания антивирусной рабочей группы ИРИ. Новая мера установлена до 22 июля и может быть продлена в случае необходимости, отметил Роухани. Он также проинформировал, что Министерство здравоохранения Ирана разработало «чёткий список» типов общественных мест и массовых мероприятий, которые считаются рискованными.

Между тем, как отмечают местные комментаторы, глава исполнительной власти не упомянул о том, какими будут штрафы и другие возможные административные санкции за несоблюдение гражданами масочного режима и предусмотрены ли вообще такие меры взыскания.

Ухудшение ситуации привело к тому, что некоторые ранее благополучные в эпидемиологическом плане иранские провинции были классифицированы как «красные» — самый высокий уровень по шкале риска с цветовой кодировкой Исламской Республики. В минувшую субботу, 27 июня, иранское ведомство здравоохранения запустило кампанию под названием «Я ношу маску» и призвало жителей страны с населением более 83 млн человек соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Каждые 33 секунды один житель Ирана заражается Covid-19, каждые 13 минут — умирает от этой болезни, озвучили ранее представители Минздрава ИРИ крайне неутешительную статистику.

По состоянию на вечер 28 июня, в Иране подтверждено более 225 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 10508 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.

Напомним, Иран стал эпицентром распространения коронавируса в Ближневосточном регионе. Первый случай инфицирования Covid-19 в стране был зарегистрирован 19 февраля в священном для шиитов городе Кум. В поисках баланса между охраной общественного здоровья и защитой экономики правительство президента Хасана Роухани воздержалось от тотальных блокировок городов, подобных тем, которые были введены во многих других странах, но пошло на закрытие школ и университетов, запретило культурные, религиозные и спортивные мероприятия. В стране с 20 апреля была возобновлена работа торговых центров и рынков. С 11 апреля в провинциях Ирана и с 18 апреля в его столице разрешена экономическая деятельность с «низким уровнем риска» (небольшие торговые точки и мастерские, фабричные производства).