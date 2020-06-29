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«Изоляция пошла на пользу»: Джордж Мартин заявил, что рассчитывает завершить книгу «Ветра зимы» в 2021 году

«Изоляция пошла на пользу»: Джордж Мартин заявил, что рассчитывает завершить книгу «Ветра зимы» в 2021 году
Писатель Джордж Мартин планирует завершить работу над шестой книгой из серии «Песнь льда и пламени» в 2021 году. Он сообщил об этом в своем блоге.

Он рассказал, что сейчас находится в настоящей хижине в горах, и полгода вынужденной изоляции поспособствовали работе над книгой.

«Каждый день я провожу долгие часы с «Ветрами зимы» (шестая книга из серии «Песнь льда и пламени». — Esquire). Вчера я закончил новую главу, еще одну — три дня назад, еще одну — на прошлой неделе. Но нет, это не значит, что книга будет готова завтра или издана на следующей неделе. Это будет огромная книга, и мне еще предстоит пройти долгий путь», — отметил Мартин.
Писатель также добавил, что был очень расстроен тем, что съезд писателей-фантастов CoNZealand из-за пандемии перенесли в виртуальное пространство. При этом он рассчитывает посетить это мероприятие в следующем году, когда «и Covid-19, и «Ветра зимы» будут завершены».

«У меня бывают плохие дни, которые угнетают меня, и хорошие дни, но в целом я доволен тем, как идут дела», — написал Мартин, добавив, что ему хотелось бы, чтобы работа над книгой продвигалась быстрее.

По его словам, в 1999 году, когда он работал над книгой «Буря мечей», он писал по 150 страниц в месяц. «Боюсь, что мне уже никогда не вернуться к этому темпу. Оглядываясь назад, я не знаю, как мне тогда это удалось», — вспоминает писатель.

«А теперь прошу меня извинить. Арья зовет. Думаю, она хочет кого-то убить», — завершил Мартин свой пост.

Первая книга из цикла «Песнь льда и пламени» под названием «Игра престолов» была опубликована в 1996 году. Пятая (и пока последняя) книга «Танец с драконами» вышла в 2011 году. Джордж Мартин планирует написать еще две книги для этой серии — «Ветра зимы» и «Грезы о весне».

По циклу «Песнь льда и пламени» был снят сериал «Игра престолов».
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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