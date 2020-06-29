Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Израиль отправил в Западную Украину гуманитарную помощь и готовит еще одну партию

Израиль отправил в Западную Украину гуманитарную помощь и готовит еще одну партию

Израиль отправил в Западную Украину гуманитарную помощь и готовит еще одну партию

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Израиль принял решение присоединиться к числу стран, которые оказывают помощь пострадавшим от паводка регионам Украины и выделил 500 тысяч гривен на приобретение вещей первой необходимости в подтопленных регионах, согласовав их перечень с офисом премьер-министра Дениса Шмыгаля и Министерством развития общин и территорий.

Об этом сообщило посольство Израиля в Украине на странице в Facebook.

В качестве первоочередной помощи для жителей пострадавших от паводков Ивано-Франковской и Черновицкой областей передали 25 тысяч полуторалитровых бутылок питьевой воды.

По словам Joël Lion, посла Израиля в Украине, «как только стало известно о тяжелом стихийное бедствие в западных регионах Украины, посольство Израиля предложило свою помощь украинскому правительству. …Эта гуманитарная помощь является еще одним индикатором крепких отношений между нашими народами».

Груз воды покинул Киев в понедельник в полдень и, как ожидается, прибудет к месту назначения в ночь на вторник и утром среды. Местные чиновники распределят груз в соответствии с потребностями общин.

Также сообщается, что на текущей неделе Израиль отправит в Украину палатки и спальные мешки, которые передадут в пострадавшие регионы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что к оказанию помощи в ликвидации паводков в западных областях присоединилась Италия, направив в Украину самолет с оборудованием. На его борту средства индивидуальной защиты, безнопилы, электрогенераторами и палатки. Также сообщается, что ЕС отправил карты пострадавших от бедствия районов, сделанные с помощью европейской спутниковой системы Copernicus.

28 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Бюллетени на одном из участков в Москве признают недействительными
Бюллетени на одном из участков в Москве признают недействительными
Что пишут в Телеграме: 29 июня
Что пишут в Телеграме: 29 июня
Пушков оценил версию Трампа об исключении России из G8
Пушков оценил версию Трампа об исключении России из G8
В Минпромторге рассказали о поддержке народных промыслов
В Минпромторге рассказали о поддержке народных промыслов
Дочь погибшего Пола Уокера поделилась снимком с детьми его друга Вина Дизеля: "Семья навсегда"
Дочь погибшего Пола Уокера поделилась снимком с детьми его друга Вина
Волочкова представила свою версию попадания в закрытое на карантин село
Волочкова представила свою версию попадания в закрытое на карантин
СМИ назвали дату первого заседания по делу Флойда
СМИ назвали дату первого заседания по делу Флойда
Пушков прокомментировал слова Трампа о "России, обставившей Обаму"
Пушков прокомментировал слова Трампа о "России, обставившей Обаму"
Поддерживающие Берни Сандерса студенты нехотя перешли на сторону Байдена
Поддерживающие Берни Сандерса студенты нехотя перешли на сторону
За скандал в монастыре Волочковой грозит уголовное преследование
За скандал в монастыре Волочковой грозит уголовное преследование
Герой мема «Борщ с капусткой, но не красный» описал жизнь после популярности
Герой мема «Борщ с капусткой, но не красный» описал жизнь после
В громком деле о педофилии в Германии выявили 30 тысяч подозреваемых
В громком деле о педофилии в Германии выявили 30 тысяч подозреваемых

Топ на сегодня

Tesla перестала получать субсидии от властей США
Tesla перестала получать субсидии от властей США
В Мексике за сутки выявили свыше четырех тысяч случаев COVID-19
В Мексике за сутки выявили свыше четырех тысяч случаев COVID-19
В Калифорнии закрывают бары из-за распространения коронавируса
В Калифорнии закрывают бары из-за распространения коронавируса
ЕС грозит ответными мерами США на санкции против «Северного потока — 2»
ЕС грозит ответными мерами США на санкции против «Северного потока —
HRW призывает Туркмению раскрыть правду о коронавирусе в стране
HRW призывает Туркмению раскрыть правду о коронавирусе в стране

Еще по теме

Украина поможет Израилю тушить «огненный ад» в Хайфе
У Гройсмана ответили на отмену визита в Израиль
Пострадавшие от непогоды области Украины получат гумпомощь
Катар выделил полмиллиона долларов на переселенцев ДНР