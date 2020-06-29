Явка по итогам трех дней голосования по поправкам составила 28,46%

Алексей Вольцев

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 28,46%, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, в голосовании приняли участие 30 миллионов 917 тысяч 512 человек.

Более половины проголосовавших (58 процентов) "реализовали свое право в помещениях для голосования", 39 процентов — вне помещения для голосования, на дому или на придомовых территориях. Около трех процентов проголосовали онлайн.

Москвы и Нижегородской области, подавших заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Из них проголосовали уже 75%.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции должно было пройти 22 апреля, его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. По мере стабилизации эпидемиологической ситуации президент Владимир Путин назначил новую дату — 1 июля. С учетом требований к безопасности населения голосование продлится всю неделю — с 25 июня по 1 июля.