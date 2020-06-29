Экономике Германии предсказали радикальные перемены из-за скандала

Вадим Карасев

Фото: Sven Hoppe / DPA / Globallookpress.com

Опрошенные CNBC эксперты предсказали экономике Германии радикальные перемены из-за скандала с отчетностью платежной системы Wirecard. Компания подала иск о собственном банкротстве, который теперь будет слушаться в суде.

О проблемах с финансовой отчетностью Wirecard стало известно весной после серии публикаций в деловой прессе. В ходе расследования журналистам удалось выяснить, что компания фальсифицировала документы, в том числе предоставляемые по требованию закона регуляторам.

В конце июня подозрения подтвердились. Тогда же стало известно о том, что на балансе Wirecard не хватает 1,9 миллиарда евро. В их хищении был обвинен многолетний глава компании Маркус Браун, ушедший в отставку на фоне скандала. Сейчас он отпущен из-под стражи под залог в ожидании суда.

По мере публикации разоблачающих Wirecard сведений некоторые акционеры и кредиторы компании, среди которых хедж-фонд TCI, призывали отстранить Брауна от оперативного управления. Однако этого не произошло. Теперь они говорят о необходимости изменить правила и требования к корпоративному управлению в Германии. Обязательства Wirecard перед кредиторами составляют 3,5 миллиарда евро.

По немецким законам в каждом акционерном обществе должно быть два органа управления: совет директоров (или наблюдательный совет) и правление. Первый обязан вмешиваться в ситуацию и отменять решения правления, если сомневается в их эффективности для компании и ее акционеров. Однако в случае с Wirecard этого не произошло.

Также экономисты имеют вопросы к национальному финансовому регулятору BaFin и аудиторской компании EY, не заметившим «исчезновения» крупной суммы с баланса Wirecard. Эксперты настаивают, что система контроля и регулирования требует изменений, даже несмотря на недавно проведенную реформу.

Некоторые сравнивают Wirecard с американской энергетической компанией Enron, пойманной на фальсификации отчетности в 2001 году. Расследование в отношении нее привело к банкротству и тюремным срокам для руководителей.

Wirecard до недавнего времени входила в немецкий индекс «голубых фишек» DAX, составленный из акций 30 компаний. Котировки бумаг платежной системы обвалились на 98 процентов с начала скандала.