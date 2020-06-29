Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах

Анастасия Иванова

Бывший и. о. главы разведки США Ричард Гренелл поспорил с конгрессменом-демократом Тедом Лью о заявлении президента США Дональда Трампа относительно недостоверности данных в статье New York Times о якобы российском сговоре с талибами в Афганистане.

Ранее Трамп заявил, что получил данные от разведки о том, что информация о якобы имевшем место сговоре РФ с талибами не заслуживает доверия.

"Дорогой Дональд Трамп: то, как ты изложил историю, противоречит истории, которую рассказал Ричард Гренелл, в то время глава Национальной разведки. Он заявлял, что "никогда не слышал" об информации о вознаграждении от России, а не то, что он счел эту информацию недостаточно достоверной, чтобы тебе рассказать", - написал Лью в Twitter.

"Нет, не противоречит. Хватит втягивать разведку в политику. Я ушел из политики четыре года назад", - ответил ему Гренелл.

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что об этом было доложено Трампу. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком.