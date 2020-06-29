Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперты РОЦИТ: технология блокчейн гарантированно защищает процесс выборов

Эксперты РОЦИТ: технология блокчейн гарантированно защищает процесс выборов

Блокчейн-технология, которая используется в электронном голосовании по поправкам к Конституции, гарантирует неизменность данных и сохранения истории приёма голосов в течение всего времени голосования. Об этом заявили эксперты РОЦИТ. 

"Технология распределенных реестров будет использована прежде всего для подтверждения неизменности голосов граждан. Именно эта технология позволяет дать доступ к данным для независимых наблюдателей, не раскрывая персональные данные избирателей. Иными словами, благодаря блокчейну, процесс голосования становится прозрачным, любой может наблюдать за ходом выборов", - отметил директор по развитию Waves Platform Максим Перцовский.

По его словам, специалисты также реализовали новую технологию сквозного наблюдения. Статистика голосования дублируется на неограниченное число экранов. Доступ к электронному реестру электронных избирателей получают традиционные УИК, обезличенный вариант дублируется в интернет. Для наблюдателей разработан новый инструмент, который позволяет в режиме реального времени следить за всеми транзакциями в сети блокчейн.

"Доступ к бюллетеню действует в течение всего времени голосования. Более того, бюллетень не пропадет, даже если у пользователя или в системе будут технические неполадки. По сути, это похоже на режим автосохранения документа: если компьютер завис, то после перезагрузки документ откроется, и можно продолжить работу", - рассказал директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

Кроме того, в РОЦИТ рассказали, что на протяжении всего периода проведения электронного голосования работает горячая линия – порядка 1000 сотрудников call-центра, в том числе для приема сообщений об ошибках. 

Ранее в сети также появлялась информация о возможном сбое в электронном голосовании. В сообщении указывалось, что в файлах-выписках из системы блокчейн, которые Москва предоставляет для наблюдения за ходом онлайн-голосования, уже больше 12 часов нет никаких данных. РОЦИТ обратился к экспертам Правительства Москвы и другим профильным экспертам для разъяснения ситуации.

"Никакого серьезного сбоя в системе наблюдения за дистанционным электронным голосованием не было. Основной инструмент – запись транзакций – работал в штатном режиме. Так что любой наблюдатель за электронными выборами имел доступ к статистике и блокам транзакций. Возникла проблема с дополнительной возможностью – экспортом данных в файлы. Она наблюдалась в течение нескольких часов. В настоящий момент все работает корректно. Более того, восстановлен доступ к тем файлам, которые по техническим причинам были недоступны", - рассказал начальник управления смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Знаки свыше: какие страхи указывают на кармические узлы и блоки сознания
Знаки свыше: какие страхи указывают на кармические узлы и блоки
Эксперты РОЦИТ: технология блокчейн гарантированно защищает процесс выборов
Эксперты РОЦИТ: технология блокчейн гарантированно защищает процесс
«Газпром» захотел увеличить поставки газа в Китай по проблемной «Силе Сибири»
«Газпром» захотел увеличить поставки газа в Китай по проблемной «Силе
Оккупанты ударили из минометов по ВСУ на Луганщине
Оккупанты ударили из минометов по ВСУ на Луганщине
В Калифорнии закрывают бары из-за распространения коронавируса
В Калифорнии закрывают бары из-за распространения коронавируса
Суд взыскал с Серебренникова и его коллег 129 миллионов рублей
Суд взыскал с Серебренникова и его коллег 129 миллионов рублей
ЕС грозит ответными мерами США на санкции против «Северного потока — 2»
ЕС грозит ответными мерами США на санкции против «Северного потока —
 От Винер до Воли: самые главные люди в судьбе Ляйсан Утяшевой
 От Винер до Воли: самые главные люди в судьбе Ляйсан Утяшевой
Поляки не смогли выбрать в первом туре президента — exit poll
Поляки не смогли выбрать в первом туре президента — exit poll
Лунный день сегодня 29 июня 2020 года
Лунный день сегодня 29 июня 2020 года
В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации
В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации
Объявлены прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши
Объявлены прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши

Топ на сегодня

Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Фанаты Бейонсе осудили Бритни Спирс за то, что она назвала себя королевой
Фанаты Бейонсе осудили Бритни Спирс за то, что она назвала себя
В США заявили об имперских амбициях Китая
В США заявили об имперских амбициях Китая
Московский штаб ожидает явку на онлайн-голосовании более 90 процентов
Московский штаб ожидает явку на онлайн-голосовании более 90 процентов

Еще по теме

ЦИК РФ: Технология QR-кодирования сделает выборы более прозрачными
Названы преимущества электронного голосования перед традиционным
Власти столицы приступили к внедрению технологии блокчейн в системах госуправления
Сбербанк открыл лабораторию по исследованию блокчейна