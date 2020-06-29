Эксперты РОЦИТ: технология блокчейн гарантированно защищает процесс выборов

Вадим Карасев

Блокчейн-технология, которая используется в электронном голосовании по поправкам к Конституции, гарантирует неизменность данных и сохранения истории приёма голосов в течение всего времени голосования. Об этом заявили эксперты РОЦИТ.

"Технология распределенных реестров будет использована прежде всего для подтверждения неизменности голосов граждан. Именно эта технология позволяет дать доступ к данным для независимых наблюдателей, не раскрывая персональные данные избирателей. Иными словами, благодаря блокчейну, процесс голосования становится прозрачным, любой может наблюдать за ходом выборов", - отметил директор по развитию Waves Platform Максим Перцовский.

По его словам, специалисты также реализовали новую технологию сквозного наблюдения. Статистика голосования дублируется на неограниченное число экранов. Доступ к электронному реестру электронных избирателей получают традиционные УИК, обезличенный вариант дублируется в интернет. Для наблюдателей разработан новый инструмент, который позволяет в режиме реального времени следить за всеми транзакциями в сети блокчейн.

"Доступ к бюллетеню действует в течение всего времени голосования. Более того, бюллетень не пропадет, даже если у пользователя или в системе будут технические неполадки. По сути, это похоже на режим автосохранения документа: если компьютер завис, то после перезагрузки документ откроется, и можно продолжить работу", - рассказал директор РОЦИТ Сергей Гребенников.



Кроме того, в РОЦИТ рассказали, что на протяжении всего периода проведения электронного голосования работает горячая линия – порядка 1000 сотрудников call-центра, в том числе для приема сообщений об ошибках.

Ранее в сети также появлялась информация о возможном сбое в электронном голосовании. В сообщении указывалось, что в файлах-выписках из системы блокчейн, которые Москва предоставляет для наблюдения за ходом онлайн-голосования, уже больше 12 часов нет никаких данных. РОЦИТ обратился к экспертам Правительства Москвы и другим профильным экспертам для разъяснения ситуации.



"Никакого серьезного сбоя в системе наблюдения за дистанционным электронным голосованием не было. Основной инструмент – запись транзакций – работал в штатном режиме. Так что любой наблюдатель за электронными выборами имел доступ к статистике и блокам транзакций. Возникла проблема с дополнительной возможностью – экспортом данных в файлы. Она наблюдалась в течение нескольких часов. В настоящий момент все работает корректно. Более того, восстановлен доступ к тем файлам, которые по техническим причинам были недоступны", - рассказал начальник управления смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.