Эксперты ВШЭ: В России принятые меры по Covid-19 спасли 80 тыс. жизней

Алексей Вольцев

Меры профилактики и ограничений, принятые в России против Covid-19, спасли жизни не менее 80 тысяч людей. Об этом сегодня, 29 июня, пишет пресс-служба НИУ ВШЭ со ссылкой на исследование.

«Своевременное получение информации об угрозе позволяет обществу своевременно приводить в действие „защитные механизмы“. Спасенные жизни — это и результат регулирующих мер властей, и ответственного поведения граждан. Невозможно надежным образом разделить эти эффекты», — рассказал один из авторов исследования, проректор НИУ ВШЭ Андрей Жулин.

Ученые просчитали количество возможных заражений и смертей с марта по 24 июня и сопоставили результаты этих расчетов между собой и с реальным количеством заболевших и умерших от коронавируса в России. Первая модель показала, что если бы россияне полностью игнорировали все меры предосторожности, а власти не вводили бы ограничений, то от последствий коронавирусной инфекции в России умерло бы на 3,8 млн людей больше. Согласно второй модели, принятые меры спасли от 80 до 84 тыс. жизней.

Дальнейшие наблюдения, надеются Жулин и его коллеги, позволят лучше подготовиться к возможным новым вспышкам Covid-19 и других болезней. Они подчеркивают, что их расчеты пока предварительны, поскольку пандемия еще не завершилась. Вдобавок, пока они не могут разделить влияние государственных мер и тех действий, которые предпринимали сами россияне, когда в их регионах вводились карантинные меры.

Как сообщало ИА Newstes , за последние сутки число выявленных случаев заражения Covid-19 в России составило 6 719, показатель уже четыре дня держится на отметке ниже 7 тыс. Общее число заразившихся достигло 641 156. Число летальных исходов по России за сутки увеличилось на 93, до 9 166.