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Экспонаты галереи Уффици стали звездами в TikTok

Экспонаты галереи Уффици стали звездами в TikTok
. Во флорентийской галерее Уффици стали использовать аккаунт в TikTok, в котором выкладывают шуточные видео с "ожившими" экспонатами, чтобы привлечь внимание пользователей и будущих посетителей (из-за пандемии коронавируса музей открылся только 3 июня), сообщает Insider.

Так, "Покинутую Психею", скульптура Пьетро Тенерани, созданную в начале XIX-го века, превратили в мем "разбитое сердце". Под песню Адель "Someone like you" создатели шуточного ролика двигают камеру и показывают, как "грустит" мраморная статуя.

 

Этот клип пока самый просматриваемый в аккаунте галереи Уффици. Его посмотрели более 80 тысяч раз.

 

Знаменитая "Медуза", написанная в конце XVI века итальянским художником Караваджо, боится коронавируса, надевает защитную маску и заодно превращает коварный COVID-19 в камень. Для драматизма на это видео наложили музыку из главной темы Симфонии №5 Людвига ван Бетховена

 

В других тиктоках показывают, как персонажи известных полотен разговаривают друг с другом или борются за соблюдение мер социального дистанцирования. Например, герцог Франческо Мария I делла Ровера кисти Тициана безуспешно пытается познакомиться с актрисой Терезой Пихлер Монти, портрет которой вообще-то находится в другом музее.

 

Богиня Венера с картины Сандро Боттичелли "Весна" (1482 год) возмущается и просит остальных героев соблюдать дистанцию.


Все ролики положительно оценили пользователи, написав в комментариях, что эти видео "поднимают настроение", а некоторые считают, что авторов тиктоков надо потом обязательно "повысить в должности".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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