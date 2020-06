Экспонаты галереи Уффици стали звездами в TikTok

Лидия Мартынова

сообщает

. Во флорентийской галерее Уффици стали использовать аккаунт в TikTok, в котором выкладывают шуточные видео с "ожившими" экспонатами, чтобы привлечь внимание пользователей и будущих посетителей (из-за пандемии коронавируса музей открылся только 3 июня),Insider.

Так, "Покинутую Психею", скульптура Пьетро Тенерани, созданную в начале XIX-го века, превратили в мем "разбитое сердце". Под песню Адель "Someone like you" создатели шуточного ролика двигают камеру и показывают, как "грустит" мраморная статуя.

Этот клип пока самый просматриваемый в аккаунте галереи Уффици. Его посмотрели более 80 тысяч раз.

Знаменитая "Медуза", написанная в конце XVI века итальянским художником Караваджо, боится коронавируса, надевает защитную маску и заодно превращает коварный COVID-19 в камень. Для драматизма на это видео наложили музыку из главной темы Симфонии №5 Людвига ван Бетховена

В других тиктоках показывают, как персонажи известных полотен разговаривают друг с другом или борются за соблюдение мер социального дистанцирования. Например, герцог Франческо Мария I делла Ровера кисти Тициана безуспешно пытается познакомиться с актрисой Терезой Пихлер Монти, портрет которой вообще-то находится в другом музее.

Богиня Венера с картины Сандро Боттичелли "Весна" (1482 год) возмущается и просит остальных героев соблюдать дистанцию.

Все ролики положительно оценили пользователи, написав в комментариях, что эти видео "поднимают настроение", а некоторые считают, что авторов тиктоков надо потом обязательно "повысить в должности".