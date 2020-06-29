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Как правильно хранить крупы, если вы любитель делать большие запасы?

Как правильно хранить крупы, если вы любитель делать большие запасы?

Время сейчас не самое простое, многие люди стараются закупить продукты впрок. Кто-то едет на дачу, чуть ли не на полгода, а кто-то предпочитает иметь дома такой запас  продуктов, чтобы хватило на год. Что в основном закупают? Сахар, консервы и крупы. Именно о хранении круп мы сегодня поговорим.

При неправильном хранении, а иногда и при правильном, в крупе может завестись жучок. И ваша идеальная чистота в ящиках  никак не повлияют на это новообразование. Крупа могла быть поражена еще до того, как попала к вам домой.

Если жучок завелся в одном пакетике, то будьте уверены, он будет во всех. Как не допустить появления вредителя, как правильно хранить и обрабатывать крупу?


Первым делом после покупки, все пакеты и коробки с крупой положите в морозильник. Минимум на сутки, а лучше на двое.
Если в вашем доме действительно большие запасы, то на зиму выносите их на балкон, хорошо бы, чтобы там был очень сильный мороз.
Те самые жучки, да и вообще насекомые не любят запах лимона. Разложите по ящикам лимонные корочки, этим вы сократите риск возникновения паразитов.
В саму крупу или муку нужно поместить несколько кусочков металлической фольги. Почему-то насекомые обходят стороной подобные добавки.



Если крупы хранятся в банках, то под крышку положите по стручку горького перца. Правда делать это можно не со всеми крупами, например: с рисом, гречкой или перловкой.
Если нет горького перца, можно призвать на помощь обычный лавровый лист. Он так же кладется под крышку баночки или контейнера.
Если в первом варианте крупу нужно промораживать, то в том варианте можно ее прокалить. Достаточно поместить в микроволновку на несколько минут. Прокаливать манную крупу и муку не рекомендуется.

Ну и в заключение, всегда смотрите что покупаете, сроки годности, качество. Старайтесь выбирать крупу в прозрачных пакетах, чтобы было видно, что внутри. Не забывайте о постоянном осмотре того, что у вас хранится в шкафах, проветривайте то, что лежит в ящиках. И конечно, следите за чистотой. При уборке добавляйте в воду уксус, никакие насекомые не будут селиться там, где есть хоть малейший запах уксуса.

# Интересное
По материалам: planktons

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