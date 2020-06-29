Как правильно хранить крупы, если вы любитель делать большие запасы?

Лидия Мартынова

Время сейчас не самое простое, многие люди стараются закупить продукты впрок. Кто-то едет на дачу, чуть ли не на полгода, а кто-то предпочитает иметь дома такой запас продуктов, чтобы хватило на год. Что в основном закупают? Сахар, консервы и крупы. Именно о хранении круп мы сегодня поговорим.

При неправильном хранении, а иногда и при правильном, в крупе может завестись жучок. И ваша идеальная чистота в ящиках никак не повлияют на это новообразование. Крупа могла быть поражена еще до того, как попала к вам домой.

Если жучок завелся в одном пакетике, то будьте уверены, он будет во всех. Как не допустить появления вредителя, как правильно хранить и обрабатывать крупу?

Первым делом после покупки, все пакеты и коробки с крупой положите в морозильник. Минимум на сутки, а лучше на двое.Если в вашем доме действительно большие запасы, то на зиму выносите их на балкон, хорошо бы, чтобы там был очень сильный мороз.Те самые жучки, да и вообще насекомые не любят запах лимона. Разложите по ящикам лимонные корочки, этим вы сократите риск возникновения паразитов.В саму крупу или муку нужно поместить несколько кусочков металлической фольги. Почему-то насекомые обходят стороной подобные добавки.





Если крупы хранятся в банках, то под крышку положите по стручку горького перца. Правда делать это можно не со всеми крупами, например: с рисом, гречкой или перловкой.Если нет горького перца, можно призвать на помощь обычный лавровый лист. Он так же кладется под крышку баночки или контейнера.Если в первом варианте крупу нужно промораживать, то в том варианте можно ее прокалить. Достаточно поместить в микроволновку на несколько минут. Прокаливать манную крупу и муку не рекомендуется.

Ну и в заключение, всегда смотрите что покупаете, сроки годности, качество. Старайтесь выбирать крупу в прозрачных пакетах, чтобы было видно, что внутри. Не забывайте о постоянном осмотре того, что у вас хранится в шкафах, проветривайте то, что лежит в ящиках. И конечно, следите за чистотой. При уборке добавляйте в воду уксус, никакие насекомые не будут селиться там, где есть хоть малейший запах уксуса.