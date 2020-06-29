Каким путем лучше передавать деньги заключенному

Вадим Карасев

Опустим сразу все нелегальные способы передачи наличных средств, т. к. их хранение лицами, содержащимися в СИЗО и ИК (исправительные колонии) строго запрещено. Тогда остается три способа отправки денег:

– приехать в то место, где содержится человек, и лично передать средства в кассу, которая зачислит деньги заключенному на его лицевой счет;

– воспользоваться сервисом почтовой службы, заказав денежный перевод;

– перевести деньги в СИЗО или ИК через специализирующиеся на этом сайты.

Какой вариант наиболее удобен

Из трех выше перечисленных вариантов наиболее удобным будет последний, поскольку:

– для передачи денег через интернет нужно потратить буквально минуту своего времени;

– деньги будут доставлены быстро (по регламенту за 1-7 дней, но чаще всего за 1-3 дня);

– комиссии за перевод минимальны.

Если же воспользоваться почтой, то для начала понадобится прийти на какое-то почтовое отделение, где бывают очереди и не всегда радушный персонал. Оформление перевода сопряжено с немалыми издержками, а идти до нужного учреждения деньги будут неделями, если не месяцами.

Можно еще, конечно, лично прибыть в то исправительное заведение, где находится под заключением близкий человек, чтобы там передать деньги в кассу. Но если такой объект находится далеко, то особо не наездишься. Ведь для поездки нужно время и деньги, и каждый раз находить их очень неудобно.

Что нужно знать про перевод средств через интернет

Рассматривая, как осуществить перевод в ИК, некоторые люди сомневаются в отношении передачи средств через интернет. Поэтому стоит прояснить несколько моментов: