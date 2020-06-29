Каким путем лучше передавать деньги заключенному
Опустим сразу все нелегальные способы передачи наличных средств, т. к. их хранение лицами, содержащимися в СИЗО и ИК (исправительные колонии) строго запрещено. Тогда остается три способа отправки денег:
– приехать в то место, где содержится человек, и лично передать средства в кассу, которая зачислит деньги заключенному на его лицевой счет;
– воспользоваться сервисом почтовой службы, заказав денежный перевод;
– перевести деньги в СИЗО или ИК через специализирующиеся на этом сайты.
Какой вариант наиболее удобен
Из трех выше перечисленных вариантов наиболее удобным будет последний, поскольку:
– для передачи денег через интернет нужно потратить буквально минуту своего времени;
– деньги будут доставлены быстро (по регламенту за 1-7 дней, но чаще всего за 1-3 дня);
– комиссии за перевод минимальны.
Если же воспользоваться почтой, то для начала понадобится прийти на какое-то почтовое отделение, где бывают очереди и не всегда радушный персонал. Оформление перевода сопряжено с немалыми издержками, а идти до нужного учреждения деньги будут неделями, если не месяцами.
Можно еще, конечно, лично прибыть в то исправительное заведение, где находится под заключением близкий человек, чтобы там передать деньги в кассу. Но если такой объект находится далеко, то особо не наездишься. Ведь для поездки нужно время и деньги, и каждый раз находить их очень неудобно.
Что нужно знать про перевод средств через интернет
Рассматривая, как осуществить перевод в ИК, некоторые люди сомневаются в отношении передачи средств через интернет. Поэтому стоит прояснить несколько моментов:
- Этот способ абсолютно надежен и прозрачен. Оформив заявку на перевод, деньги тут же попадают в банковскую систему, а оттуда на счета службы ФСИН. Никакие третьи лица доступа к средствам не имеют.
- Зарегистрироваться на сайте и разобраться в том, как происходит передача, не составляет никакого труда, даже для людей, плохо разбирающихся в компьютерах и том, как работать в интернете.
- Если даже при отправке средств будет допущена ошибка, то деньги вернутся отправителю. Так что переживать тут не стоит, да и ошибиться сложно, т. к. для передачи нужно знать лишь ФИО заключенного, год, когда он родился, и название учреждения, в котором он содержится.
- Если к тому моменту, когда деньги поступят в бухгалтерию исправительного учреждения, заключенного переведут в другое место содержания, то сотрудники самостоятельно перенаправят средства на баланс нужного объекта.
- Ну, и если находящегося под стражей человека освободят до того, как он получит или потратит все средства, то ему их либо выдадут в момент освобождения, либо вернут отправителю.