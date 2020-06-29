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Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве

Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
На параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин" - танки Т-90М, системы залпового огня ТОС-2 и модернизированные танки Т-80БВМ, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао".

"Основной боевой танк (Т-90М. – прим. ред.), который называют "смертоносной машиной", — главный герой парада Победы за последние годы", - говорится в статье. Этот танк имеет высокие показатели боевой эффективности и соответствует эксплуатационным требованиям, предъявляемым российской армией на период замены боевого вооружения, отмечает автор материала.

# Россия
По материалам: ria.ru

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