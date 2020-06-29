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Кэти Перри вспомнила о желании убить себя

Кэти Перри вспомнила о желании убить себяФото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy

Американская певица Кэти Перри вспомнила, как в 2017 году хотела совершить самоубийство. Ее словам приводит The Sun.

Перри рассказала, что в тот период она рассталась с британским актером Орландо Блумом. Кроме того, певица была расстроена из-за провалившегося альбома Witness. Перри отметила, что это была ее первая неудача в музыкальной карьере. «Я отдала так много, и это буквально сломало меня пополам», — сказала певица. Она призналась, что восстановиться ей помогла вера в Бога.

В феврале 2019 года Кэти Перри рассказала о помолвке с актером, выложив фотографию, на которой она запечатлена вместе с женихом. Позднее она также объявила о своей беременности. Пара планировала пожениться в Японии летом, однако им пришлось отложить церемонию из-за вспышки коронавируса.

Пара познакомилась на 73-й премии «Золотой глобус» в январе 2016 года. На какое-то время Блум и Перри расставались, однако в феврале 2018-го они объявили о воссоединении. Ранее исполнительница два года состояла в браке с британским комиком и писателем Расселом Брэндом. Блум был женат на австралийской модели Миранде Керр. У них есть восьмилетний сын.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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