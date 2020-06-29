Компактный iPad с диагональю 8,5 дюйма может выйти в будущем году

Анастасия Иванова

Apple планирует запустить новый 10,8-дюймовый iPad во второй половине 2020 года. А новый 8,5-дюймовый iPad появится в первой половине 2021-го. Так полагает известный инсайдер Минг-Чи Куо.Он не уточнил, будет ли 10,8-дюймовая модель iPad новой версией существующего 10,2-дюймового iPad или 10,5-дюймового iPad Air. Однако, согласно его ранним заявлениям, новая 8,5-дюймовая модель станет расширением линейки iPad mini. Учитывая, что Apple обновляла это семейство в марте 2019 года, это выглядит обоснованно.Куо также предполагает, что обе новые модели планшетов получат более мощный адаптер питания на 20 Вт. Другие спецификации не уточняются, известно лишь об использовании процессора A12 Bionic.Цены пока не названы официально, однако ранее сообщалось, что новинка может стоить 329 долларов. Само собой, это вероятный прайс базовой версии и только в США.