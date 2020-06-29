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Коронавирус в США оставил учителей без работы

Коронавирус в США оставил учителей без работы

В апреле этого года более 1,1 миллиона сотрудников учебных учреждений в США потеряли работу из-за коронавируса. 

По информации министерства труда США, работу потеряли 469 000 учителей и работников школ, 176 000 профессоров и преподавателей колледжей и университетов, 457 000 работников частных учебных заведений. 

Сообщается, что финансирование для министерства образования США в размере 100 миллиардов долларов было одобрено Палатой представителей. Финансы распределят между штатами, которые получили серьезный  ущерб от эпидемии COVID-19. 90% суммы будет направлено в школы, и около 10% – в колледжи и университеты.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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