Коронавирус в США оставил учителей без работы

Влада Некрасова

В апреле этого года более 1,1 миллиона сотрудников учебных учреждений в США потеряли работу из-за коронавируса.

По информации министерства труда США, работу потеряли 469 000 учителей и работников школ, 176 000 профессоров и преподавателей колледжей и университетов, 457 000 работников частных учебных заведений.

Сообщается, что финансирование для министерства образования США в размере 100 миллиардов долларов было одобрено Палатой представителей. Финансы распределят между штатами, которые получили серьезный ущерб от эпидемии COVID-19. 90% суммы будет направлено в школы, и около 10% – в колледжи и университеты.