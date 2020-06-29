Кремль отреагировал на данные о «сговоре» России с талибами

Вадим Карасев

Фото: Mohammad Anwar Danishyar / AP

Сообщения о том, что Россия платила представителям запрещенного в РФ экстремистского движения «Талибан» за нападения на американских военных в Афганистане, являются ложью. Таким образом отреагировал на данные о сговоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля предложил ориентироваться на заявление американского лидера Дональда Трампа, который уже дал оценку публикациям издания The New York Times.

Президент США ранее заявил, что ему не предоставляли информацию о нападении на военных со стороны российских войск. «Возможно, это еще одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете», — отметил Трамп.

Газета The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными.