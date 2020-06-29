Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Кремль отреагировал на данные о «сговоре» России с талибами

Кремль отреагировал на данные о «сговоре» России с талибами

Кремль отреагировал на данные о «сговоре» России с талибамиФото: Mohammad Anwar Danishyar / AP

Сообщения о том, что Россия платила представителям запрещенного в РФ экстремистского движения «Талибан» за нападения на американских военных в Афганистане, являются ложью. Таким образом отреагировал на данные о сговоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля предложил ориентироваться на заявление американского лидера Дональда Трампа, который уже дал оценку публикациям издания The New York Times.

Президент США ранее заявил, что ему не предоставляли информацию о нападении на военных со стороны российских войск. «Возможно, это еще одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете», — отметил Трамп.

Газета The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Трамп решил пропагандировать "маразм" Байдена вместо его "сонливости"
Трамп решил пропагандировать "маразм" Байдена вместо его "сонливости"
Коронавирус в США оставил учителей без работы
Коронавирус в США оставил учителей без работы
В Кемеровской области наградили 100 лучших выпускников техникумов и колледжей
В Кемеровской области наградили 100 лучших выпускников техникумов и
До конца года все школы Республики Татарстан получат высокоскоростной интернет
До конца года все школы Республики Татарстан получат высокоскоростной
Учебные заведения Кузбасса получили 102 комплекта современной техники
Учебные заведения Кузбасса получили 102 комплекта современной техники
В Москве более 2,5 тысячи школьников стали участниками первой смены проекта «IT-лето 2020»
В Москве более 2,5 тысячи школьников стали участниками первой смены
В Иркутской области появятся первые мобильные «Кванториумы»
В Иркутской области появятся первые мобильные «Кванториумы»
В УлГПУ стартовала приемная кампания
В УлГПУ стартовала приемная кампания
Басков объявил о готовности жениться и озвучил требования к супруге
Басков объявил о готовности жениться и озвучил требования к супруге
В парижской часовне найдены кости времен Французской революции
В парижской часовне найдены кости времен Французской революции
В "Роскосмосе" объяснили высокую стоимость ракеты “Ангара”
В "Роскосмосе" объяснили высокую стоимость ракеты “Ангара”
Кремль отреагировал на данные о «сговоре» России с талибами
Кремль отреагировал на данные о «сговоре» России с талибами

Топ на сегодня

Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой войны
Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции

Еще по теме

Москва отреагировала на обвинения в оплате убийств военных США в Афганистане
Трамп отреагировал на статью о тайном сотрудничестве России и талибов
Россия предлагала деньги за убийство военных США в Афганистане — NYT
Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах