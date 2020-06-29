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Лавров не смог ответить на вопрос о сроках открытия границ

Лавров не смог ответить на вопрос о сроках открытия границФото: РИА Новости

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT не смог ответить на вопрос о сроках открытия границ, которые закрылись из-за пандемии коронавируса.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что МИД в режиме реального времени снабжает правительство России информацией о ситуации с коронавирусом за рубежом. При этом Лавров не смог назвать дату открытия границ. Кроме того, он рассказал, что его министерство уже начало возвращаться к обычной жизни — Лавров начал совершать очные визиты, выйдя таким образом из периода видеоконференций.

Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции 30 марта. Право пересекать границу имеют военные, гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной отрасли, занятые на строительстве за рубежом, экипажи морских судов, а также дипломаты, направляющиеся в Калининград транзитом пассажиры и россияне, выезжающие за рубеж на похороны родственников.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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