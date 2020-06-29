Ледокол "Арктика" передадут "Росатому" в опытную эксплуатацию

Анастасия Иванова

Головной атомоход "Арктика" проекта 22220 передадут "Росатому" в опытную эксплуатацию на один год, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

На прошлой неделе атомоход "Арктика" вышел из Санкт-Петербурга на заключительный этап ходовых испытаний. Согласно планам, в сентябре-октябре его сдадут в эксплуатацию госкорпорации.

"Атомоход "Арктика" после испытаний будет передан заказчику в этом году на один год для проведения работ по предназначению в Арктике, после чего судно вернут на Балтзавод для замены правого электродвигателя", – сказал Сергей Рахманов.

Он отметил, что всего на судне три электродвигателя мощностью 20 мегаватт каждый, при этом один из них работает с мощностью на 8 мегаватт ниже из-за вышедшей из строя обмотки.

передавало, что в США намерены приступить к строительству собственных "северных" ледоколов.