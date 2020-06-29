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«Люди едут очень активно» — в ДНР голосуют по поправкам в конституцию

«Люди едут очень активно» — в ДНР голосуют по поправкам в конституцию

Жители ДНР, успевшие получить российское гражданство, в период с 25 июня по 1 июля принимают участие в общероссийском голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации, выезжая для этого на территорию соседней с республикой Ростовской области. Для голосования жителей ДНР предусмотрено 12 участков в Гуково, ростовском Донецке, Новошахтинске, Таганроге и ряде других городов, приближенных к границе.

«Основанием для включения жителей ДНР, имеющих российское гражданство и желающих проголосовать, является наличие паспорта гражданина РФ и заявление, поданное лично на одном из избирательных участков», — сообщает ЦИК ДНР.

При этом наличие или отсутствие регистрации по месту жительства не является препятствием для голосования. Для участия в голосовании жителям ДНР необходимо добраться самостоятельно до территории Ростовской области с 8 до 20.00 мск. В республике организованы автобусы, на которых можно добраться до участка тем, у кого нет собственного транспорта.

Также в ДНР работает горячая линия по номеру 234, где можно уточнить всю необходимую информацию. Время ожидания ответа оператора незначительно, а сами операторы вежливы. Так, оператор Татьяна, взявшая трубку на звонок корреспондента ИА Newstes, ответила на все вопросы подробно, доходчиво и спокойно. Разъяснила, на каких конкретно участках могут проголосовать жители ДНР — граждане России, не имеющие регистрации. Подсказала номер, по которому можно забронировать место на специально выделенных автобусных рейсах. Стоимость поездки весьма доступная даже для местных зарплат — 150 рублей. Посоветовала взять с собой маску, перчатки, и, конечно же, не забыть документы — паспорт ДНР для предъявления на границе и Российской Федерации непосредственно для самого голосования. Напомнила захватить талончик, подтверждающий голосование для предъявления на границе. Это необходимо для того, чтобы избежать самоизоляции — на таможне пока еще сохраняются карантинные ограничения.

Донецкий блогер Евгения Мартынова, проголосовавшая накануне в Таганроге, поделилась с ИА Newstes впечатлениями от процедуры голосования.

«Люди едут очень активно, на второй день как пошли автобусы даже сложно было взять билет. Усредненный портрет голосующего — это человек лет сорока, госслужащий. Также с энтузиазмом восприняли предложение проголосовать пенсионеры, причем пенсионеры в возрасте лет семидесяти. Мы голосовали в школе 34 Таганрога. Голосование проходило очень организованно, видно, что в школе готовились, сотрудники избиркома действуют четко и очень доброжелательно. Нас встречала девушка Ольга, и я должна сказать, что такого сотрудника ещё нужно поискать. Всем с порода раздали „подарочки“ — пакетик с маской, перчатками и ручкой. Руки продезинфицировали. Затем мы заполнили заявление, получили на руки бланки, отметились в списках — и проголосовали. Весь автобус управился минут за пятнадцать. Из плохого — сама поездка. Из Донецка в Таганрог мы ехали порядка восьми часов. По жаре автобус сломался под Иловайском, на замену пригнали старинный „Икарус“, пропахший солярой, без кондиционера. Люди очень тяжело перенесли дорогу и стоянку на Успенке. Как я понимаю из отзывов на ленте, поломки автобусов — это, увы, норма», — рассказала Евгения Мартынова.

Напомним, закон о поправках к Конституции России бы одобрен Государственной думой и Советом Федерации 11 марта 2020 года. Закон предусматривает внесение изменений в главы 3−8. И если в ходе референдума большинство проголосует за поправки, они вступят в силу.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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