«Лучше горчицы»: Зачем есть васаби? Польза для здоровья, о которой мало кто знает

Лидия Мартынова

Далеко не все предпочитают острые и жгучие пряности, но есть те, кто не прочь добавить остринки в какое-либо блюдо. В Японии предпочитают добавлять такую приправу как васаби. Васаби часто сравнивают с горчицей, которую предпочитаю русские, но после того как завезли в Россию суши, васаби стало очень знаменитым. Полезна ли эта приправа для человеческого организма и может ли принести вред для здоровья, об этом и многом другом вы узнаете из этой статьи.

В состав васаби входят такие витамины и минералы как:

Витамины группы В.Витамин А.Калий и кальций.Магний.Цинк.Марганец.Медь.

Благодаря этим витаминам васаби помогает организму нормально функционировать и бороться с простудными заболеваниями.

Химический состав

Белки 4,8 гр.Жиры 0,63 гр.Углеводы 23,54 гр.Калорийность 241 ккал (на 100 гр).

Известен такой фак, что японцы живут дольше из-за употребления в пищу васаби.

Полезные свойства

Уменьшает процесс возникновения рака молочных желез.Стимулирует потенцию.Ускоряет метаболизм.Борется с болезнью дыхательных путей.Предотвращает появление злокачественной опухоли.Продлевает молодость.Борется с появлением стоматита.Уменьшает риск появление астмы.Уменьшает отечность.Уменьшает появление кариеса.

На женский организм васаби действует по-особенному. Оно помогает справиться с болями при наступлении критических дней. Еще васаби помогает женщинам увеличить сексуальную активность. Также васаби используют в косметологии для улучшения кровообращения кожи.





При выпадении волос часто использовали порошок горчицы, так вот васаби можно использовать в качестве корневой маски. Необходимо только смешать ее с желтком и небольшим количеством меда.

Противопоказания

Так как это продукт достаточно жгучий он имеет ряд противопоказаний к применению и при несоблюдении этих правил может причинить вред здоровью. К противопоказаниям относятся:

Индивидуальная непереносимость.Аллергическая реакция.Повышенное артериальное давление.Острая язва.Проблемы с почками.

Васаби не стоит употреблять детям, беременным и при грудном вскармливании это может быть опасно для организма.

Лучше всего изготавливать васаби самостоятельно в домашних условиях. Эта приправа дополнит множество блюд вашего стола и при правильном употреблении будет действовать как лечебное средство. Васаби полезный продукт который отдаёт много полезных веществ при употреблении в умеренных количествах. Если имеются противопоказания, васаби не стоит употреблять, чтобы не нанести вред своему здоровью.