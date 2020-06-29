«Лучше горчицы»: Зачем есть васаби? Польза для здоровья, о которой мало кто знает
Далеко не все предпочитают острые и жгучие пряности, но есть те, кто не прочь добавить остринки в какое-либо блюдо. В Японии предпочитают добавлять такую приправу как васаби. Васаби часто сравнивают с горчицей, которую предпочитаю русские, но после того как завезли в Россию суши, васаби стало очень знаменитым. Полезна ли эта приправа для человеческого организма и может ли принести вред для здоровья, об этом и многом другом вы узнаете из этой статьи.
В состав васаби входят такие витамины и минералы как:
Витамины группы В.
Витамин А.
Калий и кальций.
Магний.
Цинк.
Марганец.
Медь.
Благодаря этим витаминам васаби помогает организму нормально функционировать и бороться с простудными заболеваниями.
Химический состав
Белки 4,8 гр.
Жиры 0,63 гр.
Углеводы 23,54 гр.
Калорийность 241 ккал (на 100 гр).
Известен такой фак, что японцы живут дольше из-за употребления в пищу васаби.
Полезные свойства
Уменьшает процесс возникновения рака молочных желез.
Стимулирует потенцию.
Ускоряет метаболизм.
Борется с болезнью дыхательных путей.
Предотвращает появление злокачественной опухоли.
Продлевает молодость.
Борется с появлением стоматита.
Уменьшает риск появление астмы.
Уменьшает отечность.
Уменьшает появление кариеса.
На женский организм васаби действует по-особенному. Оно помогает справиться с болями при наступлении критических дней. Еще васаби помогает женщинам увеличить сексуальную активность. Также васаби используют в косметологии для улучшения кровообращения кожи.
При выпадении волос часто использовали порошок горчицы, так вот васаби можно использовать в качестве корневой маски. Необходимо только смешать ее с желтком и небольшим количеством меда.
Противопоказания
Так как это продукт достаточно жгучий он имеет ряд противопоказаний к применению и при несоблюдении этих правил может причинить вред здоровью. К противопоказаниям относятся:
Индивидуальная непереносимость.
Аллергическая реакция.
Повышенное артериальное давление.
Острая язва.
Проблемы с почками.
Васаби не стоит употреблять детям, беременным и при грудном вскармливании это может быть опасно для организма.
Лучше всего изготавливать васаби самостоятельно в домашних условиях. Эта приправа дополнит множество блюд вашего стола и при правильном употреблении будет действовать как лечебное средство. Васаби полезный продукт который отдаёт много полезных веществ при употреблении в умеренных количествах. Если имеются противопоказания, васаби не стоит употреблять, чтобы не нанести вред своему здоровью.