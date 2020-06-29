Лунный день сегодня 29 июня 2020 года

Вадим Карасев

По прогнозам астрологов, 29 июня — критический день, в который могут произойти различные кризисные ситуации. Поэтому редакция сайта dailyhoro.ru советует учесть в этот день все рекомендации лунного календаря.

Наступающий день будет связан с повышенными эмоциональностью и чувствительностью. Астрологи советуют начать день с позитивных установок: правильный настрой поможет отразить неприятности и удержать происходящее под контролем. А чтобы точно не прогадать, попробуйте поставить энергетическую защиту. В таком случае ничто не сможет повлиять на вашу жизнь.

Фаза Луны: 8-9 лунные сутки. Сегодня растущая Луна в Весах советует не лениться и завершать начатое, пока есть деловой настрой и воодушевление. Если они иссякнут, удержать их помогут мелкие хитрости — например, музыка, аффирмации, практики, настраивающие на нужный лад. Используя эти методы, удастся во всех делах поставить твердую точку.

Магнитные бури: солнечная активность пошла на спад. Магнитной бури 29 июня не ожидается.

Благоприятные дела 29 июня:

решение семейных и деловых вопросов;творческая и общественная деятельность;примирение конфликтующих сторон;способность приспосабливаться к любой обстановке;обдуманные решения;самоанализ и самопознание.

Опасности и риски 29 июня:

Домашние дела при Луне в Весах

суетливость в делах;поверхностность в решениях;зависимость от чужого мнения, недостаток ответственности;расточительство, спонтанные покупки.

Чем меньше времени вы проведете в занятиях нелюбимыми делами, тем лучше. Если есть возможность, то лучше отдать предпочтение мелким домашним хлопотам или заняться тем, что близко по духу. Важно действовать в интересах семьи: провести время с детьми и родителями, приготовить вкусный ужин, навестить родственников, помочь любимому человеку с его работой. Это наполнит вас гармонией и вдохновением.

Внешний вид по лунному календарю

Сегодня влияние лунных Весов откроет мир, в котором возможно многое. Тяга к прекрасному станет естественным состоянием для многих. Если вы давно планируете внести какие-то перемены в имидж — дерзайте. Внимания заслуживают детали и аксессуары. Счастливый цвет дня — жемчужно-белый. Он выгодно подчеркнет естественную красоту и поможет привлечь внимание окружающих.

Работа и деньги в понедельник

Астрологи советуют не форсировать события. Пусть все идет своим чередом. Чрезмерные активность и инициативность могут только навредить рабочим делам. Сегодня вообще не стоит привлекать чужое внимание, особенно попадаться начальнику на глаза — можно нарваться на недовольство и незаслуженную критику.

Финансовая сфера также может пострадать, если начать сорить деньгами. Сейчас лучше минимизировать расходную часть бюджета, за исключением расходов на здоровую еду, красивую одежду и приятный отдых.

Любовь и отношения сегодня

В личной жизни будет относительный порядок. Серьезных проблем в отношениях не предвидится, если их не придумывать самим. Важно говорить с любимым человеком на одном языке, избегать ссор по пустякам, и тогда дом превратится в тихую гавань. На вечер можно пригласить гостей или всей семьей съездить к родственникам. Это окажет благотворное влияние на настроение и самочувствие. А бонусом послужит установление доверительных отношений с семьей.

Настроение и здоровье 29 июня

Для собственного спокойствия и на благо окружающих сегодня стоит уделить больше внимания себе и своим мыслям. Потребуются сосредоточенность и спокойствие, где бы вы ни были и чем бы ни занимались. Важно беречь свои душевные и физические силы, так как энергетический потенциал будет немного снижен. Соблюдайте распорядок дня и как можно чаще давайте себе время на передышку. Это поможет оставаться вам на позитиве с раннего утра и до позднего вечера.