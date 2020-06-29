Лунный календарь стрижки волос на июль 2020 года

Вадим Карасев

Стрижка волос — неотъемлемая часть жизни людей. Однако не все дни благоприятны для этого. В лунном календаре на июль 2020 года каждый найдет для себя полезные рекомендации и сможет выбрать идеальное время для смены имиджа.

Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астрологов и стричь волосы лишь в те дни, которые для этого благоприятны. Влияние небесных тел поможет сохранить локоны сильными и блестящими, а также привлечь в жизнь удачу и необходимые перемены. Не стоит забывать и о том, что в волосах скрыта исключительная сила, пользоваться которой может каждый.

1 июля: Луна растет в Знаке Скорпиона, и стрижка в этот день будет уместной. Благодаря подравниванию кончиков будет проще освободиться от дурных мыслей и справиться с депрессией.

2, 3 июля: Луна в Стрельце — не лучшее время для смены имиджа. Локоны могут стать тусклыми и ломкими, поэтому планировать стрижку лучше на более благоприятное время, а в четверг и пятницу заняться домашним восстановлением волос.

4, 5 и 6 июля: три дня Луна проведет в Козероге, и 5 июля будет Полнолуние. Стрижку лучше выполнять перед этим событием и после него, причем это стоит делать лишь тем, кто уверен в себе и способен справиться с неожиданными препятствиями на пути.

7, 8 июля: Луна в Водолее убывает, и стричь волосы в этот день стоит лишь тем, кто не стремится их отрастить. Процессы замедляются, и стрижка, выполненная 7 или 8 июля, будет держаться продолжительное время без изменений.

9, 10 июля: под влиянием убывающей Луны в Рыбах стричься лучше дома, попросив об этом близких. Астрологи рекомендуют лишь подровнять кончики, чтобы улучшить настроение и оздоровить волосы.

11, 12 и 13 июля: три дня Луна проведет в Овне, но для стрижки благоприятны только 11 и 12 июля. В эти дни новая прическа улучшит настроение и даст возможность быстро справиться с решением важных вопросов. 13 числа лучше не стричься, чтобы уберечься от досадных неприятностей.

14, 15 июля: стричь локоны во время пребывания Луны в Тельце — к ухудшению внимания. Стрижку лучше отложить, чтобы не портить себе репутацию и не стать заложником дурного настроения.

16, 17 и 18 июля: Луна в Близнецах дарит позитивную энергетику на два дня. 16 и 17 июля стрижка волос изменит жизнь в лучшую сторону, а локоны после посещения стилиста будут послушными. 18 числа стрижку лучше не делать, чтобы избежать конфликтов с близкими.

19, 20 июля: оба дня убывающая Луна пробудет в Раке. Длину волос в этот день лучше не убирать и не менять ничего кардинально. Подравнивание кончиков, напротив, будет уместно и убережет от перепадов настроения.

21, 22 июля: два дня Луна пробудет во Льве, и в это время можно полностью менять образ. Стрижка может быть любой, но астрологи для улучшения качества жизни рекомендуют подбирать прическу по Знаку Зодиака.

23, 24 июля: Луна в Деве продолжает свой рост, и в эти дни подравнивание волос поможет справиться с трудностями в деловой среде. Тем, кто хочет найти общий язык с начальством, стоит записаться к проверенному мастеру 23 июля.

25, 26 июля: в эти дни стрижка волос поможет улучшить здоровье локонов. Подстригаться астрологи рекомендуют в первой половине дня, чтобы привлечь удачу и процветание.

27, 28 июля: Луна в Скорпионе — отличное время для смены имиджа. Новая прическа, подобранная мастером, позволит не только улучшить настроение на долгие дни, но и не оставаться без внимания противоположного пола.

29, 30 и 31 июля: последние три дня месяца Луна будет пребывать в Знаке Стрельца. Идеальными днями для стрижки астрологи называют 29 и 30 числа. В это время можно воплотить в жизнь смелые фантазии и полностью сменить имидж. 31 июля стрижку лучше не делать, чтобы не спровоцировать выпадение волос.