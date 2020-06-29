Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный календарь стрижки волос на июль 2020 года

Лунный календарь стрижки волос на июль 2020 года

Стрижка волос — неотъемлемая часть жизни людей. Однако не все дни благоприятны для этого. В лунном календаре на июль 2020 года каждый найдет для себя полезные рекомендации и сможет выбрать идеальное время для смены имиджа.


Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астрологов и стричь волосы лишь в те дни, которые для этого благоприятны. Влияние небесных тел поможет сохранить локоны сильными и блестящими, а также привлечь в жизнь удачу и необходимые перемены. Не стоит забывать и о том, что в волосах скрыта исключительная сила, пользоваться которой может каждый.

1 июля: Луна растет в Знаке Скорпиона, и стрижка в этот день будет уместной. Благодаря подравниванию кончиков будет проще освободиться от дурных мыслей и справиться с депрессией.

2, 3 июля: Луна в Стрельце — не лучшее время для смены имиджа. Локоны могут стать тусклыми и ломкими, поэтому планировать стрижку лучше на более благоприятное время, а в четверг и пятницу заняться домашним восстановлением волос.

4, 5 и 6 июля: три дня Луна проведет в Козероге, и 5 июля будет Полнолуние. Стрижку лучше выполнять перед этим событием и после него, причем это стоит делать лишь тем, кто уверен в себе и способен справиться с неожиданными препятствиями на пути.

7, 8 июля: Луна в Водолее убывает, и стричь волосы в этот день стоит лишь тем, кто не стремится их отрастить. Процессы замедляются, и стрижка, выполненная 7 или 8 июля, будет держаться продолжительное время без изменений.


9, 10 июля: под влиянием убывающей Луны в Рыбах стричься лучше дома, попросив об этом близких. Астрологи рекомендуют лишь подровнять кончики, чтобы улучшить настроение и оздоровить волосы.

11, 12 и 13 июля: три дня Луна проведет в Овне, но для стрижки благоприятны только 11 и 12 июля. В эти дни новая прическа улучшит настроение и даст возможность быстро справиться с решением важных вопросов. 13 числа лучше не стричься, чтобы уберечься от досадных неприятностей.

14, 15 июля: стричь локоны во время пребывания Луны в Тельце — к ухудшению внимания. Стрижку лучше отложить, чтобы не портить себе репутацию и не стать заложником дурного настроения.

16, 17 и 18 июля: Луна в Близнецах дарит позитивную энергетику на два дня. 16 и 17 июля стрижка волос изменит жизнь в лучшую сторону, а локоны после посещения стилиста будут послушными. 18 числа стрижку лучше не делать, чтобы избежать конфликтов с близкими.

19, 20 июля: оба дня убывающая Луна пробудет в Раке. Длину волос в этот день лучше не убирать и не менять ничего кардинально. Подравнивание кончиков, напротив, будет уместно и убережет от перепадов настроения.

21, 22 июля: два дня Луна пробудет во Льве, и в это время можно полностью менять образ. Стрижка может быть любой, но астрологи для улучшения качества жизни рекомендуют подбирать прическу по Знаку Зодиака.


23, 24 июля: Луна в Деве продолжает свой рост, и в эти дни подравнивание волос поможет справиться с трудностями в деловой среде. Тем, кто хочет найти общий язык с начальством, стоит записаться к проверенному мастеру 23 июля.

25, 26 июля: в эти дни стрижка волос поможет улучшить здоровье локонов. Подстригаться астрологи рекомендуют в первой половине дня, чтобы привлечь удачу и процветание.

27, 28 июля: Луна в Скорпионе — отличное время для смены имиджа. Новая прическа, подобранная мастером, позволит не только улучшить настроение на долгие дни, но и не оставаться без внимания противоположного пола.

29, 30 и 31 июля: последние три дня месяца Луна будет пребывать в Знаке Стрельца. Идеальными днями для стрижки астрологи называют 29 и 30 числа. В это время можно воплотить в жизнь смелые фантазии и полностью сменить имидж. 31 июля стрижку лучше не делать, чтобы не спровоцировать выпадение волос.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Соведущая Соловьева прокомментировала унижения в эфире с его стороны
Соведущая Соловьева прокомментировала унижения в эфире с его стороны
Башмет, Герзмава и Абдразаков выступят на концерте Мацуева в "Зарядье"
Башмет, Герзмава и Абдразаков выступят на концерте Мацуева в "Зарядье"
В Британии вандалы нарисовали на стене музея Диккенса слово «расист»
В Британии вандалы нарисовали на стене музея Диккенса слово «расист»
Столичные медики вылечили от COVID-19 более 148 тысяч человек
Столичные медики вылечили от COVID-19 более 148 тысяч человек
На звезду сериала «Жители Ист-Энда» напали грабители с ножом
На звезду сериала «Жители Ист-Энда» напали грабители с ножом
НАТО сдерживает российские подлодки «Стремительным мангустом» в Атлантике
НАТО сдерживает российские подлодки «Стремительным мангустом»
В Греции за сутки выявили 15 новых случаев COVID-19
В Греции за сутки выявили 15 новых случаев COVID-19
Школьники из разных стран примут участие в Менделеевской олимпиаде по химии
Школьники из разных стран примут участие в Менделеевской олимпиаде по
Выпускники колледжей Приморья сдали экзамены по стандартам WorldSkills
Выпускники колледжей Приморья сдали экзамены по стандартам WorldSkills
Лунный календарь стрижки волос на июль 2020 года
Лунный календарь стрижки волос на июль 2020 года
Пелоси запросила брифинг по фейку NYT о действиях России в Афганистане
Пелоси запросила брифинг по фейку NYT о действиях России в Афганистане
Доктор Мясников посоветовал россиянам следить за мочой
Доктор Мясников посоветовал россиянам следить за мочой

Топ на сегодня

Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой войны
Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой
Объявлены прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши
Объявлены прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши
Tesla перестала получать субсидии от властей США
Tesla перестала получать субсидии от властей США
Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые визы
Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые
В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации
В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации

Еще по теме

Лунный календарь стрижки волос на месяц
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2019 года
Лунный календарь: благоприятные дни для стрижки волос в январе 2020 года
Лунный календарь: благоприятные дни для стрижки волос в июле 2019 года