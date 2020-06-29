Меган Маркл поддержала жертву расизма в личном телефонном разговоре

Вадим Карасев

Даже после ухода с поста старших членов британской королевской семьи 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри продолжают заниматься вопросами социальной справедливости, но теперь в основном в частном порядке. Так, на днях герцогиня Сассекская не смогла остаться равнодушной к истории 18-летней Алтеи Бернштейн.

25 июня на темнокожую еврейку напали четверо белых мужчин — преступники облили Алтею бензином и подожгли в момент, когда она на своем автомобиле остановилась на светофоре. Девушка выжила и была доставлена в больницу с ожогами третьей степени. Бернштейн удалось самой доехать до дома, где ее мама вызвала скорую помощь.





Алтея Бернштейн

Узнав об этой чудовищной истории, Меган захотелось лично связаться с Бернштейн, чтобы выразить ей свою поддержку.

Они болтали почти час. Разговор был о важности заботы о себе и реабилитации после случившегося. После этого разговора Меган связалась со мной и сказала: "Эй, Майкл, дай мне номер ее мобильного телефона. Я хочу оставаться на связи",

— рассказал представитель Бернштейн Майкл Джонсон.





Меган Маркл

Джонсон уточнил, что во время телефонной беседы Меган посоветовала Алтее временно взять перерыв в социальных сетях, чтобы избежать негатива в свой адрес. По словам представителя девушки, в какой-то момент принц Гарри тоже ненадолго присоединился к разговору Меган и Алтеи.

Известно, что после этого телефонного разговора Меган Маркл согласилась пообщаться по видеосвязи с молодежью из Висконсина: эта виртуальная встреча должна состояться через несколько недель. Майкл Джонсон сделал это предложение герцогине, потому что понял, что она, как никто другой, сможет доходчиво рассказать детям о расовых проблемах, борьбе и важности сострадания.



