Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Меган Маркл поддержала жертву расизма в личном телефонном разговоре

Меган Маркл поддержала жертву расизма в личном телефонном разговоре

Меган Маркл поддержала жертву расизма в личном телефонном разговоре

Даже после ухода с поста старших членов британской королевской семьи 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри продолжают заниматься вопросами социальной справедливости, но теперь в основном в частном порядке. Так, на днях герцогиня Сассекская не смогла остаться равнодушной к истории 18-летней Алтеи Бернштейн.

25 июня на темнокожую еврейку напали четверо белых мужчин — преступники облили Алтею бензином и подожгли в момент, когда она на своем автомобиле остановилась на светофоре. Девушка выжила и была доставлена в больницу с ожогами третьей степени. Бернштейн удалось самой доехать до дома, где ее мама вызвала скорую помощь.


Алтея Бернштейн

Узнав об этой чудовищной истории, Меган захотелось лично связаться с Бернштейн, чтобы выразить ей свою поддержку.

Они болтали почти час. Разговор был о важности заботы о себе и реабилитации после случившегося. После этого разговора Меган связалась со мной и сказала: "Эй, Майкл, дай мне номер ее мобильного телефона. Я хочу оставаться на связи",

— рассказал представитель Бернштейн Майкл Джонсон.


Меган Маркл

Джонсон уточнил, что во время телефонной беседы Меган посоветовала Алтее временно взять перерыв в социальных сетях, чтобы избежать негатива в свой адрес. По словам представителя девушки, в какой-то момент принц Гарри тоже ненадолго присоединился к разговору Меган и Алтеи.

Известно, что после этого телефонного разговора Меган Маркл согласилась пообщаться по видеосвязи с молодежью из Висконсина: эта виртуальная встреча должна состояться через несколько недель. Майкл Джонсон сделал это предложение герцогине, потому что понял, что она, как никто другой, сможет доходчиво рассказать детям о расовых проблемах, борьбе и важности сострадания.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Трамп решил пропагандировать "маразм" Байдена вместо его "сонливости"
Трамп решил пропагандировать "маразм" Байдена вместо его "сонливости"
Коронавирус в США оставил учителей без работы
Коронавирус в США оставил учителей без работы
В Кемеровской области наградили 100 лучших выпускников техникумов и колледжей
В Кемеровской области наградили 100 лучших выпускников техникумов и
До конца года все школы Республики Татарстан получат высокоскоростной интернет
До конца года все школы Республики Татарстан получат высокоскоростной
Учебные заведения Кузбасса получили 102 комплекта современной техники
Учебные заведения Кузбасса получили 102 комплекта современной техники
В Москве более 2,5 тысячи школьников стали участниками первой смены проекта «IT-лето 2020»
В Москве более 2,5 тысячи школьников стали участниками первой смены
В Иркутской области появятся первые мобильные «Кванториумы»
В Иркутской области появятся первые мобильные «Кванториумы»
В УлГПУ стартовала приемная кампания
В УлГПУ стартовала приемная кампания
Басков объявил о готовности жениться и озвучил требования к супруге
Басков объявил о готовности жениться и озвучил требования к супруге
В парижской часовне найдены кости времен Французской революции
В парижской часовне найдены кости времен Французской революции
В "Роскосмосе" объяснили высокую стоимость ракеты “Ангара”
В "Роскосмосе" объяснили высокую стоимость ракеты “Ангара”
Кремль отреагировал на данные о «сговоре» России с талибами
Кремль отреагировал на данные о «сговоре» России с талибами

Топ на сегодня

Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой войны
Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции

Еще по теме

Принц Гарри женится на Меган Маркл
Сестра Меган Маркл расстроилась из-за Рождества королевской семьи
Меган Маркл познакомилась с принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем
Сестра Меган Маркл жестко ответила принцу Гарри