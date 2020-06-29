Министра Любимову пригласили на конгресс финно-угорских народов в Эстонию

Анастасия Иванова

Министр культуры Эстонии Тынис Лукас пригласил свою российскую коллегу Ольгу Любимову посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в Тарту с 16 по 18 июня 2021 года. Изначально мероприятие должно было состояться в июне этого года, но из-за коронавируса его перенесли на 2021 год, напоминает портал err.ee.

«С удовольствием приглашаю вас к участию в работе конгресса. Буду рад встретиться и лично познакомиться с вами, чтобы обсудить культурное сотрудничество между нашими странами в рамках заключенных соглашений. Я уверен, что взаимовыгодный культурный обмен между Эстонией и Россией будет продолжаться, что еще более укрепит связи наших стран», — написал Тынис Лукас Ольге Любимовой.

Ольга Любимова стала министром культуры в январе 2020 года, войдя в состав правительства Михаила Мишустина.

1-й Всемирный конгресс финно-угорских народов состоялся в 1992 году в Сыктывкаре. 8-й конгресс в 2021 году пройдет в Эстонском национальном музее в Тарту. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 500 делегатов из Российской Федерации, а также из Финляндии, Венгрии и Эстонии.

Ранее приехать в Тарту на конгресс позвали и Владимир Путина — его в Эстонию пригласила президент Керсти Кальюлайд. Тынис Лукас в июле прошлого года на своей странице в Facebook высказал мнение, что Кальюлайд следовало бы отозвать это приглашение. «В Москве опять силой разогнали акцию протеста, для которой требуется элементарная демократия. Лидера оппозиции отравили. Приближается время, когда нашему президенту следует отменить свое приглашение Путину посетить Эстонию», — написал Лукас. Правда, практически сразу он удалил свой пост.

Тынис Лукас приглашал на конгресс (еще до того, как его перенесли на год вперед) и предшественника Любимовой на посту министра культуры РФ Владимира Мединского.