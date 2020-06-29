Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Министра Любимову пригласили на конгресс финно-угорских народов в Эстонию

Министра Любимову пригласили на конгресс финно-угорских народов в Эстонию

Министра Любимову пригласили на конгресс финно-угорских народов в Эстонию

Министр культуры Эстонии Тынис Лукас пригласил свою российскую коллегу Ольгу Любимову посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в Тарту с 16 по 18 июня 2021 года. Изначально мероприятие должно было состояться в июне этого года, но из-за коронавируса его перенесли на 2021 год, напоминает портал err.ee.

«С удовольствием приглашаю вас к участию в работе конгресса. Буду рад встретиться и лично познакомиться с вами, чтобы обсудить культурное сотрудничество между нашими странами в рамках заключенных соглашений. Я уверен, что взаимовыгодный культурный обмен между Эстонией и Россией будет продолжаться, что еще более укрепит связи наших стран», — написал Тынис Лукас Ольге Любимовой.

Ольга Любимова стала министром культуры в январе 2020 года, войдя в состав правительства Михаила Мишустина.

1-й Всемирный конгресс финно-угорских народов состоялся в 1992 году в Сыктывкаре. 8-й конгресс в 2021 году пройдет в Эстонском национальном музее в Тарту. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 500 делегатов из Российской Федерации, а также из Финляндии, Венгрии и Эстонии.

Ранее приехать в Тарту на конгресс позвали и Владимир Путина — его в Эстонию пригласила президент Керсти Кальюлайд. Тынис Лукас в июле прошлого года на своей странице в Facebook высказал мнение, что Кальюлайд следовало бы отозвать это приглашение. «В Москве опять силой разогнали акцию протеста, для которой требуется элементарная демократия. Лидера оппозиции отравили. Приближается время, когда нашему президенту следует отменить свое приглашение Путину посетить Эстонию», — написал Лукас. Правда, практически сразу он удалил свой пост.

Тынис Лукас приглашал на конгресс (еще до того, как его перенесли на год вперед) и предшественника Любимовой на посту министра культуры РФ Владимира Мединского.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Греф сравнил пандемию коронавируса с дефолтом 1998 года
Греф сравнил пандемию коронавируса с дефолтом 1998 года
Стартапы захотели приравнять к дипломам в российских вузах
Стартапы захотели приравнять к дипломам в российских вузах
Для разработки эффективной вакцины против коронавируса нужно более $31 миллиарда — ВОЗ
Для разработки эффективной вакцины против коронавируса нужно более
Для получения новой выплаты на детей заявление подавать не нужно — Минтруд
Для получения новой выплаты на детей заявление подавать не нужно —
Популярную соцсеть назвали сервисом-шпионом и обвинили в сборе данных
Популярную соцсеть назвали сервисом-шпионом и обвинили в сборе данных
Министра Любимову пригласили на конгресс финно-угорских народов в Эстонию
Министра Любимову пригласили на конгресс финно-угорских народов
Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в
Доктор Мясников рассказал, какие родинки способны переродиться в рак
Доктор Мясников рассказал, какие родинки способны переродиться в рак
Правила идеальной медитации: как выбрать практику по дате рождения
Правила идеальной медитации: как выбрать практику по дате рождения
Врач предупредила «брутальных мужчин» о тяжелом течении коронавируса
Врач предупредила «брутальных мужчин» о тяжелом течении коронавируса
Tesla перестала получать субсидии от властей США
Tesla перестала получать субсидии от властей США

Топ на сегодня

Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции
Атака на медцентры Минобороны: фальшивые возмущения либералов
Атака на медцентры Минобороны: фальшивые возмущения либералов

Еще по теме

Президент Эстонии позвала Путина на конгресс финно-угорских народов
Президент Эстонии пригласила Путина на Всемирный конгресс финно-угорских народов
Путин отправил в отставку губернатора Самарской области Меркушкина
Глава МИД Эстонии рекомендовал Кальюлайд не ехать в Москву 9 мая