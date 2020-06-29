Минниханов подал документы в ЦИК для участия в выборах главы Татарстана

Алексей Вольцев

Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник подал документы в центральную избирательную комиссию региона на выдвижение кандидатом в руководители республики, сообщила его пресс-секретарь Лилия Галимова.





"Рустам Минниханов подал документы в ЦИК Татарстана на выдвижение кандидатом в президенты Республики Татарстан", - сказала Галимова журналистам.

Татарстанское региональное отделение партии "Единая Россия" в минувшую субботу в ходе конференции отделения выдвинуло Минниханова кандидатом на должность главы республики на новый срок на предстоящих этой осенью выборах.

Выступая на конференции, Минниханов отметил, что его решение участвовать в выборах основано на результатах совместной работы республиканских органов власти и поддержке президента страны, а в основу его программы заложены положения стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал выдвижение действующего главы Татарстана Минниханова в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок.

Выборы главы Татарстана по решению парламента республики состоятся 13 сентября.