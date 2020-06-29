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Мужчина неделю скрывал смерть своих родителей, посыпая их тела солью: детали шокирующего происшествия в Харькове (фото)

Мужчина неделю скрывал смерть своих родителей, посыпая их тела солью: детали шокирующего происшествия в Харькове (фото)

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Харькове мужчина неделю скрывал смерть своих пожилых родителей и посыпал их тела, остававшиеся в квартире, солью. Ранее похожий случай произошел в Одесской области — там женщина четыре месяца скрывала смерть матери ради ее пенсии, «консервируя» тело умершей солью.

Как сообщают в отделе коммуникаций полиции Харьковской области, поздно вечером 28 июня в полицию позвонил житель многоэтажки на улице Зерновой. Харьковчанин рассказал, что к нему зашел сосед, сообщивший о смерти родителей, и заявивший, что собирается покончить с собой.

Полицейские, прибывшие по вызову, обнаружили в квартире 56-летнего мужчину, который порезал себе руки, выпил краску и настойку валерианы. Медики констатировали у него ожог гортани и пищевода. Мужчину отправили в больницу.

«По словам 56-летнего мужчины, его родители умерли еще 18 июня. Он присыпал тела солью, чтобы не было запаха. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили два тела — 83-летнего мужчины и 82-летней женщины. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины», — сообщают в областной полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Буковине женщина пять месяцев прятала в подвале тело умершей матери. Она вместе с сожителем получали пенсию за умершую.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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