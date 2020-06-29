На лечении в Коммунарке находятся более 300 пациентов с COVID-19

Влада Некрасова

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в медучреждении, где лечат заражённых коронавирусом, находятся более 300 пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в социальной сети, на лечении находятся 310 пациентов, 13 пациентов выписаны, а пять — скончались.

О распространении коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года. Позднее, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. В настоящее время, по данным ВОЗ, в мире выявлено почти 10 миллионов случаев заражения.

По последним данным, за минувшие сутки в России коронавирусом заразились 6719 человек. Таким образом, общее число инфицированных в стране составляет 641 156.