НАТО сдерживает российские подлодки «Стремительным мангустом» в Атлантике

Алексей Вольцев

НАТО начало сегодня, 29 июня, военные учения на севере Атлантического океана. Маневры, которые проходят ежегодно под кодовым обозначением Dynamic Mongoose («Стремительный мангуст»), продлятся до 10 июля. В них участвуют шесть стран-членов Североатлантического альянса: Германия, Франция, Канада, Норвегия, США и Великобритания, передаёт Deutsche Welle.

Задействованы пять кораблей, пять подводных лодок и ещё столько же патрульных самолётов. Исландия, которая также входит в НАТО, предоставляет логистическую поддержку в Рейкьявике.

Цель маневров — совместная отработка боевых операций против подлодок, подготовка к возможному применению ст. 5 устава НАТО о коллективной обороне альянса и другим кризисным ситуациям.

Учения Dynamic Mongoose проводятся ежегодно. В 2018 году они в шестой раз проходили в Баренцевом море у побережья Норвегии с участием восьми стран-членов НАТО. Адмирал ВМС США Джон Ричардсон назвал тогда Dynamic Mongoose-2018 «чётким сигналом России, который даёт понять, насколько серьёзно мы относимся к нашему партнёрству по альянсу».

Ранее Институт Военно-морских сил США отмечал, что способность НАТО находить, отслеживать и опознавать подводные лодки служит как обеспечению безопасности на воде, так и «защите от угрозы со стороны России».

В октябре 2019 года норвежская телерадиокомпания NRK сообщала со ссылкой на источники в военной разведке о проведении ВМФ России операции с участием 10 подлодок, в том числе восьми с атомной энергетической установкой. Как утверждали источники NRK, российский флот ставил целью «достичь восточного побережья США через север Атлантики и при этом остаться незамеченным для НАТО». Указывалось, что это была «самая крупная операция России с участием подлодок с момента окончания холодной войны».