Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » НАТО заступится за Украину в случае новой военной агрессии Кремля, — генерал

НАТО заступится за Украину в случае новой военной агрессии Кремля, — генерал

НАТО заступится за Украину в случае новой военной агрессии Кремля, — генерал

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В случае прямого военного вторжения России на территорию Украины, о чем предупреждали американские военные, страны НАТО окажут помощь Киеву. Так считает бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

«Я часто общаюсь с нашими партнерами из Евросоюза, Канады, США, Японии — они все заявляют, что знают о том, что Россия совершила акт агрессии против Украины в 2014 году. И если Россия начнет активные боевые действия, даже в блоке НАТО говорят, что готовы разблокировать свой нейтралитет в отношении Украины. Потому что угроза с Востока будет не потенциальная, а уже реальная», — сказал Маломуж в интервью «ФАКТАМ».

По словам генерала, в случае открытой военной агрессии, Альянс готов разместить свои военные корабли в Черном море и военный контингент на границе Украины с Россией.

«И в случае продвижения российских войск вглубь нашей страны, задействуют свои военные силы. Но это крайняя мера на случай, если Путин решится на военную операцию против Украины», — уточнил Маломуж, добавив, что в НАТО понимают — следующими объектами агрессии Кремля могут стать Прибалтики, Польша, которые входят в блок Альянса.

Об этом в материале «ФАКТОВ»: «К захвату Херсонской области Путин не готов, но есть другая угроза, — генерал Маломуж».

46 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

BTS выпускают иллюстрированные книги со своими песнями
BTS выпускают иллюстрированные книги со своими песнями
Пластификаторы для бетона от Торгового дома «Пигмент»
Пластификаторы для бетона от Торгового дома «Пигмент»
Греф сравнил пандемию коронавируса с дефолтом 1998 года
Греф сравнил пандемию коронавируса с дефолтом 1998 года
Стартапы захотели приравнять к дипломам в российских вузах
Стартапы захотели приравнять к дипломам в российских вузах
Для разработки эффективной вакцины против коронавируса нужно более $31 миллиарда — ВОЗ
Для разработки эффективной вакцины против коронавируса нужно более
Для получения новой выплаты на детей заявление подавать не нужно — Минтруд
Для получения новой выплаты на детей заявление подавать не нужно —
Популярную соцсеть назвали сервисом-шпионом и обвинили в сборе данных
Популярную соцсеть назвали сервисом-шпионом и обвинили в сборе данных
Министра Любимову пригласили на конгресс финно-угорских народов в Эстонию
Министра Любимову пригласили на конгресс финно-угорских народов
Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в
Доктор Мясников рассказал, какие родинки способны переродиться в рак
Доктор Мясников рассказал, какие родинки способны переродиться в рак
Правила идеальной медитации: как выбрать практику по дате рождения
Правила идеальной медитации: как выбрать практику по дате рождения

Топ на сегодня

Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции
Атака на медцентры Минобороны: фальшивые возмущения либералов
Атака на медцентры Минобороны: фальшивые возмущения либералов

Еще по теме

Генерал оценил угрозу захвата войсками Путина Херсона
Порошенко пообещал увеличить выплаты военным, если Россия нападет
В Киеве допускают утечку переговоров Порошенко (ВИДЕО)
Порошенко надеется, что страны НАТО направят свои корабли в Азовское море