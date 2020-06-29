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Названы угрозы от биолабораторий США на Украине и в Грузии

Названы угрозы от биолабораторий США на Украине и в Грузии

Глава Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков объяснил, в чем заключается угроза от биологических лабораторий Соединенных Штатов на Украине и в Грузии. Он напомнил, что владельцы этих учреждений – зарубежные ведомства и фонды.

По его словам, главная опасность от лабораторий – риск утечки материалов. Речь не идет о терроризме, но как и с любым высокотехнологичным процессом, возможны негативные последствия. Убедиться в этом можно на примере пандемии коронавируса COVID-19, подчеркнул он.

"Собственно говоря, опыт настоящей пандемии может дать представление о последствиях утраты или неконтролируемой утечки биоматериалов, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека", – сказал он.

По словам Новикова, на безопасность лабораторий могут также повлиять проблемы государственного управления в упомянутых странах.

Месяц назад МИД России официально объявил о беспокойстве из-за биолаборатории США в Грузии, находящейся в непосредственной близости от российских границ.

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По материалам: uposters.ru

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