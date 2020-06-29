Объявлена в розыск молодая пара, террористы ИГИЛ из Адыгеи

Анастасия Иванова

За совершение преступлений в составе запрещенной в России ИГИЛ разыскивается молодая семейная пара из Республики Адыгея, сообщают правоохранительные органы Адыгеи. Следствием установлено, в 2015 году через Турцию в ИГИЛ выехал 29-летний салафит из поселка Тахтамукай Азмет Гакаме. С Гакаме добровольно последовала его 19-летняя супруга. Девушка прошла обучение в лагере ИГИЛ в Сирии и впоследствии стала активным боевиком террористической организации.

«До настоящего времени Гакаме Л.А. и ее муж Гакаме А.Р не предпринимали мер по добровольному прекращению своего участия в ИГИЛ», — сообщают правоохранительные органы Адыгеи.

В конце мая ФСБ объявила в розыск 29-летнюю жительницу Адыгеи Марианну Нехай, вербовщицу в ИГИЛ. В 2015 году Нехай вместе со своим мужем Муратом Нехаем выехала в Турцию, а оттуда супруги перебрались в лагерь террористов. Пройдя обучение у террористов, Нехай занялась вербовкой молодых россиянок в ИГИЛ через социальные сети.

Марианна Нехай. Иллюстрация: УФСБ по Республике Адыгея

Л. Гакаме прописана в городе Адыгейске. Имамом мечети Адыгейска ранее был местный житель Юсуф Шеуджен — проповедник салафизма, сбежавший в ИГИЛ через Турцию в марте 2015 года. Этнический черкес Шеуджен в ФСБ считается главным вербовщиком ИГИЛ в Адыгее и Краснодарском крае. До 2015 года Шеуджен работал в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского края, но был изгнан из ДУМ за хамский характер и салафитские взгляды. В разговорах со своими последователями Шеуджен повторял фразу идеолога запрещенных в России «Братьев-мусульман» Юсуфа Кардави: «Россия — враг ислама номер один». Кроме службы в мечети, Шеуджен также вел курсы рукопашного боя, молодежь на этих курсах проникалась джихадистским взглядами.

ИА Newstes напоминает, что в Адыгее фиксируются случаи вербовки в ИГИЛ трудовых мигрантов из Средней Азии, которые работают в Краснодаре, где мечетей нет, а на совершение намазов ездят в Адыгею. В марте за вербовку своих земляков — мигрантов из Таджикистана в ИГИЛ был осужден проживающий в Адыгее предприниматель Сайедшох Убайдов.