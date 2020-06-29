Оккупанты ударили из минометов по ВСУ на Луганщине

Влада Некрасова

Боевики российско-оккупационных формирований снизили огневую активность, но не прекратили обстрелы позиций Объединенных сил в зоне проведения операции Объединенных сил. В воскресенье, 28 июня, противник два раза нарушил режим прекращения огня, задействовав, в том числе минометы. На вражеские обстрелы Вооруженные силы Украины отвечали огнем из штатного вооружения. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет. Потери противника уточняются, сообщает пресс-центр штаба ООС.Позиции ВСУ на подступах к Мироновскому на Луганщине (зона ответственности оперативно-тактической группировки «Север») оккупанты накрыли огнем из минометов калибра 82 миллиметра.По Старогнатовке на Донетчине (зона ответственности оперативно-тактической группировки «Восток») противник бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.«На действия противника, которые несли угрозу жизни и здоровью военнослужащих, наши защитники отвечали огнем», - отметили в штабе.