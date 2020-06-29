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Опрос: второй тур выборов президента Польши выиграет Дуда

Опрос: второй тур выборов президента Польши выиграет Дуда
Второй тур выборов президента Польши выиграет действующий глава государства Анджей Дуда, свидетельствуют результаты социологического опроса, озвученные телеканалом TVP.

В воскресенье в Польше прошел первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 11 кандидатов. По данным exit poll, во второй тур выборов, который пройдет 12 июля, вышли кандидат от правящей партии, действующий президент Польши Анджей Дуда и кандидат от оппозиционного объединения "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский.

# В мире
По материалам: ria.ru

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