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ОСК ждет выхода акта, который позволит сдать ледокол "Виктор Черномырдин"

ОСК ждет выхода акта, который позволит сдать ледокол "Виктор Черномырдин"
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ждет в ближайшие две недели выхода документа, который позволит сдать заказчику ледокол "Виктор Черномырдин", сообщил на пресс-конференции глава корпорации Алексей Рахманов.

Минтранс, Минпромторг и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) достигли договоренностей об условиях передачи ледокола "Виктор Черномырдин" "Росморпорту", сообщали РИА Новости в апреле в пресс-службе Минтранса РФ.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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