Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Парфюмы для лета: 5 ароматов, которые привлекут нужного мужчину

Парфюмы для лета: 5 ароматов, которые привлекут нужного мужчину

Не только феромоны воздействуют на мужчин — подобный эффект можно получить и при помощи духов с определенными ароматическими нотами. Редакция сайта dailyhoro.ru расскажет, как сделать свой образ максимально ярким и привлекательным для противоположного пола.


Именно запах становится завершающим штрихом в образе женщины. Он может изменить настроение, вызывать симпатию, натолкнуть на приятные воспоминания, взбудоражить фантазию и подтолкнуть к решающему шагу. Конечно, предпочтения в духах очень личные, но есть парфюмы, которые оказывают сильное воздействие на мужчин. Так что если в ваших планах свести мужчину с ума и сделать так, чтобы ваш образ навсегда остался в его памяти, предлагаем обратить внимание на эти 5 ароматов.

1. Ваниль. Ваниль выступает базой во многих популярных женских парфюмах, и это не случайность. В 18 веке врачи прописывали мужчинам ваниль, так как считалось, что она помогает побороть мужское бессилие. На сегодняшний день запах ванили считается настоящим афродизиаком, который вызывает интерес и влечение со стороны мужского пола.

2. Лаванда. Возможно, многие ассоциируют лавандовый запах с духами для женщин пожилого возраста, но на самом деле нотки лаванды обладают магнетической притягательностью, которая может вскружить голову любому мужчине. Растение любви (другое название лаванды) издавна использовали для соблазнения мужчин. Этот запах расслабляет, дарит ощущение легкости и вызывает у мужчин приятные эмоции.


3. Иланг-иланг. Тропический аромат иланг-иланга — самое лучшее решение на летний сезон. Этот цветок считают мощным афродизиаком, который действует как на мужчин, так и на женщин. Легкий фруктово-цветочный запах может вызвать сильную привязанность. Если у вас нет духов с добавлением иланг-иланга, можно заменить их несколькими каплями эфирного масла.


4. Апельсин. Легкий запах, который приносит мужчинам чувство легкости и радости. Ученые утверждают, что цветки апельсина усиливают чувства, поэтому такой парфюм можно назвать беспроигрышным вариантом, если вы любите сочные запахи и мечтаете разжечь страсть мужчины. Нотки апельсина навевают мысли о лете, солнце и счастье.

5. Жасмин. Жасмин, как и ваниль, является базой для многих известных парфюмов. Несмотря на то, что запах жасмина очень насыщенный, он очень популярен, так как является при этом тонким и сладким. Нотки жасмина могут вскружить голову любому мужчине. Тонкий аромат отравит своей сладостью рассудок любого мужчины. С таким парфюмом он будет не в силах противостоять вам.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Вомбат размером с медведя жил 25 миллионов лет назад в Австралии
Вомбат размером с медведя жил 25 миллионов лет назад в Австралии
Число пострадавших при взрыве в доме в Москве выросло
Число пострадавших при взрыве в доме в Москве выросло
В Омане выявили более 900 новых случаев COVID-19
В Омане выявили более 900 новых случаев COVID-19
Гороскоп Василисы Володиной на июль 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на июль 2020 года
ОСК ждет выхода акта, который позволит сдать ледокол "Виктор Черномырдин"
ОСК ждет выхода акта, который позволит сдать ледокол "Виктор
Лукашенко раскрыл новые подробности дела вокруг банка «Газпрома» в Белоруссии
Лукашенко раскрыл новые подробности дела вокруг банка «Газпрома» в
Приднестровье голосует по поправкам в российскую конституцию
Приднестровье голосует по поправкам в российскую конституцию
В ОСК около 800 сотрудников заболели COVID-19
В ОСК около 800 сотрудников заболели COVID-19
Ведущий роскошный образ жизни блогер попался на многомиллионном мошенничестве
Ведущий роскошный образ жизни блогер попался на многомиллионном
Парфюмы для лета: 5 ароматов, которые привлекут нужного мужчину
Парфюмы для лета: 5 ароматов, которые привлекут нужного мужчину
Трамп решил пропагандировать "маразм" Байдена вместо его "сонливости"
Трамп решил пропагандировать "маразм" Байдена вместо его "сонливости"
Коронавирус в США оставил учителей без работы
Коронавирус в США оставил учителей без работы

Топ на сегодня

Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой войны
Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой
Пражский староста пожаловался, что из-за сноса Конева похудел на 20 кг
Пражский староста пожаловался, что из-за сноса Конева похудел на 20 кг
Путин назвал вызванный коронавирусом кризис одним из самых тяжелых
Путин назвал вызванный коронавирусом кризис одним из самых тяжелых
Глава МИД Германии призвал улучшить отношения Берлина и Вашингтона
Глава МИД Германии призвал улучшить отношения Берлина и Вашингтона
Tesla перестала получать субсидии от властей США
Tesla перестала получать субсидии от властей США

Еще по теме

10 женских причесок, которые нравятся мужчинам (ФОТО)
5 ароматов, сводящих мужчин с ума
Медики объяснили, почему мужчинам необходимо есть чеснок
Женщины больше импонируют мужчинам с собаками – ученые