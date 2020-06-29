Пелоси запросила брифинг по фейку NYT о действиях России в Афганистане
Публикация американской The New York Times о действиях России в Афганистане против американских военных вызвала ажиотаж среди политиков-демократов в США. 80-летняя спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала у руководства спецслужб провести по этому поводу брифинг.
Как сообщало ИА Newstes , 26 июня NYT напечатала статью Чарли Саваджа, Эрика Шмитта и Майкла Швирца, которые утверждают, что военная разведка России тайно предлагала боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в РФ) вознаграждение за убийство военнослужащих коалиции в Афганистане, в том числе из США и Великобритании.
Белый дом и директор Национальной разведки США незамедлительно опровергли информацию, распространённую газетой со ссылкой на «осведомлённый источник».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал статью ложью и «абсолютной уткой». По его словам, на уровне лидеров двух стран эта тема не поднималась.