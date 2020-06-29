Пелоси запросила брифинг по фейку NYT о действиях России в Афганистане

Лидия Мартынова

Публикация американской The New York Times о действиях России в Афганистане против американских военных вызвала ажиотаж среди политиков-демократов в США. 80-летняя спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала у руководства спецслужб провести по этому поводу брифинг.

«Возникают следующие вопросы: был ли президент США Дональд Трамп информирован, если нет, то почему. Почему Конгресс не был информирован, — говорится в распространенном сегодня письме Пелоси главе Национальной разведки США Джону Рэтклиффу и директору ЦРУ Джине Хэспел. — Конгресс и страна должны знать прямо сейчас. Я запрашиваю межведомственный брифинг для членов Палаты представителей немедленно».

Как сообщало ИА Newstes , 26 июня NYT напечатала статью Чарли Саваджа, Эрика Шмитта и Майкла Швирца, которые утверждают, что военная разведка России тайно предлагала боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в РФ) вознаграждение за убийство военнослужащих коалиции в Афганистане, в том числе из США и Великобритании.

Белый дом и директор Национальной разведки США незамедлительно опровергли информацию, распространённую газетой со ссылкой на «осведомлённый источник».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал статью ложью и «абсолютной уткой». По его словам, на уровне лидеров двух стран эта тема не поднималась.