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Пластификаторы для бетона от Торгового дома «Пигмент»

Для приготовления бетонной смеси необходимо использовать соответствующие материалы, повышающие свойства конечного раствора. Именно для таких целей и используют пластификаторы – синтетические материалы, меняющие структуру, консистенцию и конечные свойства строительного материала.

Если планируете крупное строительство, вам в обязательном порядке понадобится пластификатор для бетона от Торгового Дома «Пигмент». Компания осуществляет свою деятельность по оптовой продаже лакокрасочных материалов, сухих пигментов и прочих химических продуктов уже более 10 лет. За такой существенный срок ТД «Пигмент» смог зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда предоставляет качественные строительные материалы по минимальной стоимости от производителя

Пластификаторы для бетонных смесей

Пластификаторы – это вещества, которые уменьшают межмолекулярное взаимодействие исходных компонентов, а также увеличивают взаимодействие с полимерными цепями. Пластификаторы снижают хрупкость конечной смеси, в значительной степени повышая её гибкость и эластичность.

Универсальные химические добавки для бетона позволяют существенно повысить конкретные механические свойства вещества. Изначально пластификаторы использовались в производстве пластмассы, откуда и пошло их название. Но в настоящее время химическая добавка широко распространена в строительной сфере.

В зависимости от целей, для которых будет использоваться пластификатор, его производят в жидкой или порошкообразной форме. Жидкие пластификаторы продают в бутылках, сыпучие в мешках, наподобие сухого цемента. Пластификаторы отличаются довольно сложной химической структурой, при этом по сути состоят из сложных эфиров спирта и карбоновых кислот. Их можно разделить на две следующие группы: фталатные и нефталатные пластификаторы.

Фталатные пластификаторы – это те, для которых используется фталевый ангидрид. Нефталат (также их называют ортофталат) производят в процессе соединения или путем гидрирования фталатных пластификаторов и эпоксидированого растительного масла.

Большой выбор пластификаторов для различных бетонных смесей, растворов, штукатурки, стяжки и т.д. вы сможете найти на официальном сайте компании Торговый Дом «Пигмент» по адресу tdpigment.ru.

# Строительство

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