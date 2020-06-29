Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавируса

Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавируса

Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавирусаФото: Павел Львов / РИА Новости

Врач-реаниматолог Специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы Максим Лифинский, пробывший в «красной зоне» — с активными зараженными — 45 дней, раскрыл россиянам особенности и странности коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 29 июня, он рассказал «Московскому комсомольцу».

По его мнению, вирус — хитрый противник, и он намного «умнее» человека. «Посмотрите, как он мутирует и совершенствуется. Гораздо быстрее, чем мы успеваем это отследить», — пояснил специалист.

Лифинский также заявил, что сначала не было никакого страха в работе с зараженными. «Думал, ну это же пневмония, а мы в отделении интенсивной терапии и не такое лечили», — отметил и добавил: «Но вскоре убедились, что коронавирус рушит все догмы и стереотипы».

По словам врача, в «красной зоне» были пациенты с сильной одышкой и синими носами. Инфицированным помогали, переворачивая их на живот и заставляя легкие набирать больше кислорода. Кроме того, Лифинский вспомнил больного COVID-19, который «был весь мокрый, буквально черного цвета, со спутанным сознанием».

«Коронавирус преподносил немало сюрпризов. Больной, в которого врачи верили, вдруг резко ухудшался, а тяжелый пациент, наоборот, подавал надежду», — сказал он.

Отмечается, что в самом начале борьбы с инфекцией было рекомендовано как можно скорее подключить больного к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но позже эксперты заявили обратное: как можно больше стараться, чтобы легкие человека работали самостоятельно. Лифинский рассказал, что за время такой работы он с коллегами создали собственные наработки. «Это касалось респираторной терапии вместе с терапией по положительному давлению в конце выдоха (ПДКВ)», — отметил врач.

Ранее сообщалось, что введенные российским правительством ограничительные меры, а также ответственность граждан помогли сохранить как минимум 80 тысяч жизней во время эпидемии COVID-19. По словам директора по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Андрея Жулина, это результат работы властей и ответственного поведения граждан.

В России за последние сутки зафиксировали минимальный прирост заражений коронавирусом за два месяца. 29 апреля в стране выявили 5841 случай заражения, 30 апреля — 7099. 29 июня было зафиксировано 6719 случаев. Больше всего случаев заражений за последние сутки было выявлено в Москве — 782. Накануне в столице заболевшими были признаны 717 человек. Между тем вылечились 4343 зараженных коронавирусом. Всего число выздоровевших россиян составило 403 430.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

За скандал в монастыре Волочковой грозит уголовное преследование
За скандал в монастыре Волочковой грозит уголовное преследование
Герой мема «Борщ с капусткой, но не красный» описал жизнь после популярности
Герой мема «Борщ с капусткой, но не красный» описал жизнь после
В громком деле о педофилии в Германии выявили 30 тысяч подозреваемых
В громком деле о педофилии в Германии выявили 30 тысяч подозреваемых
Еще один оппонент Лукашенко может оказаться за решеткой
Еще один оппонент Лукашенко может оказаться за решеткой
Экспонаты галереи Уффици стали звездами в TikTok
Экспонаты галереи Уффици стали звездами в TikTok
Трутнев проголосовал по поправкам в Конституцию
Трутнев проголосовал по поправкам в Конституцию
Названы угрозы от биолабораторий США на Украине и в Грузии
Названы угрозы от биолабораторий США на Украине и в Грузии
Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавируса
Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавируса
В Госдуме предложили ввести льготное кредитование для предприятий
В Госдуме предложили ввести льготное кредитование для предприятий
Американские спецназовцы провели мастер-класс для грузинских коллег
Американские спецназовцы провели мастер-класс для грузинских коллег
В России более 6,4 тысячи военных вылечились от коронавируса
В России более 6,4 тысячи военных вылечились от коронавируса
Президент Египта призвал предвосхищать вызовы стабильности страны
Президент Египта призвал предвосхищать вызовы стабильности страны

Топ на сегодня

Объявлены прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши
Объявлены прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши
Tesla перестала получать субсидии от властей США
Tesla перестала получать субсидии от властей США
В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации
В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации
ЦИК получил две жалобы о принуждении к голосованию определенным образом
ЦИК получил две жалобы о принуждении к голосованию определенным
В Мексике за сутки выявили свыше четырех тысяч случаев COVID-19
В Мексике за сутки выявили свыше четырех тысяч случаев COVID-19

Еще по теме

Российский врач из «красной зоны» рассказал о самом страшном в эпидемии COVID-19
Пустая палата в награду. Как медики в КНР трудились в "красной зоне"
Российская блогерша-миллионник пошла работать в «красную зону» с зараженными
Китайский врач рассказала о работе в «красной зоне» инфекционной больницы