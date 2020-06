Поддерживающие Берни Сандерса студенты нехотя перешли на сторону Байдена

Вадим Карасев

Фото: Matt Slocum / AP

Множество смертей из-за пандемии коронавируса и политика действующего президента США Дональда Трампа вынудили преданную армию студентов сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса нехотя перейти на сторону кандидата от Демократической партии США Джо Байдена на время президентских выборов в США. Об этом пишет Politico.

Изначально сторонники студенческой организации College Students for Bernie дали понять, что в случае, если Сандерс не станет кандидатом от демократов на грядущей президентской гонке, то они либо пропустят осенние выборы, либо проголосуют за третье лицо. Однако по мере того, как росла смертность от коронавируса, а Трамп начал вести свою политику против протестов, охвативших страну, многие из лидеров этих групп переосмысливают свою жесткую позицию: столкнувшись с выбором между кандидатом, которому они не доверяют из-за отсутствия у него прогрессивных честных намерений, и кандидатом, который может стать президентом второй раз подряд и которого они ненавидят, большая часть лидеров студенческих организаций предпочитают учиться жить с Байденом.

«В последние недели стало совершенно ясно, что Трамп хочет бороться со свободой слова, и это определенно заставляет меня все больше склоняться к Байдену», — сказал Гарри Фельдман, старший научный сотрудник Georgia Tech и сопредседатель Young Democratic Socialists of America. По его словам, последней каплей были угрозы Трампа подавить беспорядки с помощью военной силы и его твит «когда начинается мародерство, начинается стрельба» (when the looting starts, the shooting starts).

«С тяжелым сердцем, с большим гневом и разочарованием и с большой яростью по отношению к демократическому истеблишменту, я буду голосовать за Байдена», — сказала Амира Чоудхури, со-директор левой группы университета Пенсильвании. В марте она поклялась, что никогда не встанет на сторону бывшего вице-президента США, однако то, что она назвала «провалом Трампа в его лидерстве, фанатизмом и расизмом», заставило ее передумать.

Однако среди студентов-сторонников сенатора от штата Вермонт все еще остаются сомневающиеся в кандидатуре Байдена. Исав Дельгадо, младший студент Мичиганского университета, который возглавлял Students for Bernie в своей школе, говорит, что недавно отказался от голосования за Байдена, указав на обвинение в сексуальных домогательствах со стороны Тары Рид. «Но, с другой стороны, я знаю, что должен выполнять свой долг, и, очевидно, Джо Байден для меня лучше, чем Дональд Трамп», — сказал он, отметив, что скорее всего, примет решение в день выборов.

У 77-летнего кандидата от демократов все еще есть шансы поладить с более молодыми избирателями, пишет издание. Так, недавние опросы показывают, что действия Трампа в связи с пандемией коронавируса, его реакция на смерть Джорджа Флойда, который погиб в результате грубого ареста, и последующие протесты ослабили сопротивление более молодых избирателей кандидатуре Байдена.