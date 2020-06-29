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Поклонская отреагировала на инцидент с Собчак

Поклонская отреагировала на инцидент с Собчак

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская рассказала о сожалении, которое у нее вызвало нападение на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре.

"Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление. Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо, потому что я уверена, что он очень переживает о произошедшем и, конечно же, не хотел такого конфликта, тем более, насколько мне известно из СМИ, его самого там не было", - заявила Поклонская, которую цитирует РИА Новости.

Депутат отметила, что лично не видела рукоприкладства, когда ранее бывала в монастыре. Она также назвала "нечестными методами достижения целей" любые провокации и перегибы на этот счет.

"А перегибы есть, причем с обеих сторон. Либо манипулировать, либо провоцировать. Поэтому обычным людям нужно беречь простую, искреннюю и чистую веру, не поддаваясь ни манипуляциям, ни провокациям", - подчеркнула зампред комитета Госдумы.

Как сообщал Ruposters, 27 июня журналистка Ксения Собчак и ее съемочная группа были атакованы во время съемок сюжета о схиигумене Сергие (Романове) в его приходе в Екатеринбурге. Телеведущая заявила о намерении писать заявление в полицию.

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По материалам: uposters.ru

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