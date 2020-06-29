Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Потеряли ориентировку: в Карпатах искали двух туристов, заблудившихся на Говерле

Потеряли ориентировку: в Карпатах искали двух туристов, заблудившихся на Говерле

Потеряли ориентировку: в Карпатах искали двух туристов, заблудившихся на Говерле

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Карпаты еще раз доказали, что относиться к ним легкомысленно не стоит ни в зимнюю пору, ни летом: несмотря на «изученность» и «известность» туристических маршрутов, на Говерле в воскресенье, 28 июня, заблудились двое туристов.

Для оказания им помощи даже были вынуждены привлекать спасателей, сообщили ГСЧС Ивано-Франковской области.

Согласно информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 00:50 к дежурному поисково-спасательного отделения в пгт. Ворохта урочище Заросляк поступило сообщение от 2 туристов, жителей села Лисичев, Львовской области.

В SMS они указывали, что во время схождения с горы Говерла они потеряли ориентировку и заблудились.

Понимая серьезность положения, ГСЧС привлекло специализированную спасательную группу.

В 01:50 спасатели нашли заблудившихся туристов недалеко от водопада, они были в удовлетворительном состоянии, поэтому их доправили до учебно-спортивной базы «Заросляк».

В то же время в прошлом году на серпантине горы Говерла рядом с водопадом Говерлянский погиб мужчина — им оказался 48-летним жителем города Бар Винницкой области.

А житель Кременца Тернопольской области, потерявший ориентир на Говерле в конце декабря, даже был вынужден встречать новый 2020 год на горной вершине.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Карпатах на горе Грофа от удара молнии погиб 26-летний турист из Львова. Трагедия в Карпатах произошла ночью 12 июня. Туристы проигнорировали элементарные правила безопасности в горах, поэтому произошла трагедия.

22 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Инициатор сноса памятника Коневу в Праге обвинил в произошедшем Россию
Инициатор сноса памятника Коневу в Праге обвинил в произошедшем Россию
Дочь Майкла Джексона поделилась архивными фото певца
Дочь Майкла Джексона поделилась архивными фото певца
СМИ: двенадцать человек погибли из-за ливней на юго-западе Китая
СМИ: двенадцать человек погибли из-за ливней на юго-западе Китая
Венгрия подсоединится к «Турецкому потоку» по самому дешевому варианту
Венгрия подсоединится к «Турецкому потоку» по самому дешевому варианту
Доктор Мясников назвал способ выявления опасных родинок
Доктор Мясников назвал способ выявления опасных родинок
Названы шесть признаков готовящегося угона автомобиля
Названы шесть признаков готовящегося угона автомобиля
Взрыв на Позняках: стало известно, когда завершат экспертизы
Взрыв на Позняках: стало известно, когда завершат экспертизы
Tesla перестала получать субсидии от властей США, заявил Илон Маск
Tesla перестала получать субсидии от властей США, заявил Илон Маск
Süddeutsche Zeitung: Президент Польши вредит собственной стране
Süddeutsche Zeitung: Президент Польши вредит собственной стране
России предсказали потерю 100 миллиардов долларов
России предсказали потерю 100 миллиардов долларов
Врач рассказал о самочувствии добровольцев после вакцинации от коронавируса
Врач рассказал о самочувствии добровольцев после вакцинации от
Россию заподозрили в наличии компромата на Трампа
Россию заподозрили в наличии компромата на Трампа

Топ на сегодня

Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции
Атака на медцентры Минобороны: фальшивые возмущения либералов
Атака на медцентры Минобороны: фальшивые возмущения либералов

Еще по теме

Более сотни туристических групп в октябре поднялись на гору Поп Иван в Карпатах
В Карпатах есть угроза схождения лавин: названы опасные места
Во Львовской области спасатели сняли застрявших туристов с канатной дороги
Власти Подмосковья рассказали о спасении туристов и грибников