Правила идеальной медитации: как выбрать практику по дате рождения

Вадим Карасев

Если вам кажется, что счастье отвернулось и жизнь пошла под откос, медитация по дате рождения поможет развить осознанность, вернуть внутреннее равновесие и сделать свою жизнь намного счастливее.

Медитация — особенное состояние разума и тела. Она помогает сосредоточиться на важных аспектах жизни, восстановить запас сил и вернуть внутреннюю гармонию. Правила идеальной медитации доступны каждому. Практика позволит иначе посмотреть на свою жизнь, осознать происходящее с вами, встать на путь правильной организации жизни. Узнать, какая медитация подходит вам, можно при помощи нумерологии. Все, что потребуется, это сложить числа вашей даты рождения до получения одной единственной цифры.



Редакция сайта dailyhoro.ru полагает, что на примере будет намного понятнее. Предположим, вы родились 16 сентября 1975 года. Числовой код даты рождения выглядит так: 1+6+0+9+1+9+7+5=38; 3+8=11; 1+1=2. Число 2 — путеводитель, который расскажет все о практике, очищающей сознание и проясняющей разум.

Число 1 — тета. Медитация тета — состояние глубокого расслабления, дающее понимание причин и следствий в вашей жизни. Обеспечивает избавление от страха, творческий подъем и вдохновение, помогает духовному росту, а также повышает уровень интеллекта и способность предугадывать события. Для новичков практика может показаться сложной, ведь она требует погружения в самогипноз. Медитация открывает путь в мир, который не имеет ничего общего с материальным, поэтому для ее освоения придется приложить определенные усилия. Но возможности, которые откроются перед вами, стоят потраченного времени.

Число 2 — мандала. Это мощная техника катарсиса, которая создает энергетический круг, отождествляющийся с собственным энергополем. Создать мандалу можно самостоятельно из орнамента, рисунка, бумаги или ниток. Символы, заложенные в рисунке, активизируют внутренние энергии и тонкие структуры, переводя внимание с внешнего мира на мир внутренний, что способствует обретению счастья, любви и процветания в жизни.

Число 3 — поющие чаши. Тибетские чаши — средство глубокой медитации, которое способствует внутреннему росту. Чаши изготавливают из специального сплава металлов, который позволяет получить необычный звук. Звуковые частоты восстанавливают гармонию и улучшают жизнь. Это позволяет исцелиться на ментальном, энергетическом и физическом плане. Можно найти соответствующие записи и прослушивать их для релаксации.





Число 4 — випассана. Это одна из самых древних техник освобождения души и тела от дурных помыслов, груза проблем и неприятностей, которые часто преследует человека в жизни. Практика випассана учит способности видеть мир изнутри, понимать причины проблем и получать внутреннее удовлетворение.

Число 5 — целитель внутри. Данная медитация позволяет встретиться с внутренним целителем. Это сравнительно новая, но очень глубокая и эффективная техника, которая направлена на исцеление каждой клеточки, каждого органа и каждой системы организма. При регулярной практике вы научитесь расслабляться и видеть яркие образы, которые посылает вам интуиция.

Число 6 — создание убеждений. Наши убеждения формируют нашу жизнь, поэтому время от времени необходимо проводить ревизию своих убеждений и заменять их новыми. Практика позволяет избавиться от негативных программ, так как в процессе медитации происходит связь с внутренним ребенком, который знает, как повернуть судьбу в нужное русло и изменить свои действия и решения.

Число 7 — ошо. Это авторские медитации, которые были разработаны духовным лидером из Индии. Их отличие от обычных техник в том, что они наполнены движением и динамикой. Данные медитации помогают почувствовать собственную природу, снять напряжение, научиться полной концентрации внимания.

Число 8 — пламя свечи. Медитация на пламя свечи оказывает сильное воздействие на сознание и тело человека. Сосредоточенность на огненной стихии помогает полностью очиститься от внутреннего негатива, кармических долгов, прояснить разум и избавиться от внутренних страхов и обид.

Число 9 — прощение. Данная техника рассчитана на улучшение жизни через прощение обид. Многие проблемы и трудности являются следствием эмоционального напряжения. Прощение — главное условие внутренней гармонии, счастья и достижения желаемого.