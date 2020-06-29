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Правительство утвердило сроки отложенных обязательств для речных круизов

Правительство утвердило сроки отложенных обязательств для речных круизов

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждаются особенности исполнения договора перевозки пассажиров внутренним водным транспортом. Документ дает, в том числе, круизным компаниям 180 дней на отсрочку исполнения обязательств или возврата средств туристам.


18 МЕСЯЦЕВ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРУИЗ

Постановлением № 910 от 23 июня 2020 г. установлены особые правила для договоров перевозки пассажиров внутренним водным транспортом, подлежащих исполнению с 1 февраля по 31 декабря 2020 г. В частности, при введении режима повышенной готовности или ЧС перевозчик вправе изменить условия договора (в части даты, времени, маршрута и типа судна) либо отменить рейс и вернуть провозную плату.

Если пассажир согласился на изменение условий договора (например, выбрал новые даты поездки), перевозчик обязан в течение 18 месяцев с даты отправления рейса, указанного в билете (или путевке), предоставить ему аналогичные услуги по перевозке внутренним водным транспортом (в том числе по стоимости, периоду и маршруту) и дополнительные услуги на сумму оплаченной провозной платы.

Перенести рейс можно с согласия пассажира в пределах 18-месячного срока. Для этого пассажир получает от перевозчика подтверждение, что ранее внесенные пассажиром денежные средства в оплату провозной платы могут быть использованы им для оплаты аналогичных услуг перевозчика. Такое подтверждение перевозчик предоставляет пассажиру в течение 3 календарных дней со дня его обращения.


ПУТАНИЦА СО СРОКАМИ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ

Если пассажир не согласен на изменение условий договора, то перевозчик должен вернуть ему денежные средства. В тексте документа указывается, что денежные средства, не использованные для оплаты услуг, подлежат возврату пассажиру в течение 18 месяцев с даты отправления рейса, указанного в билете (путевке).

Однако далее в пункте 11, в котором описывается порядок возврата денежных средств пассажиру, содержится положение, которое противоречит самой сути постановления – возможность отсрочки обязательств по договорам перевозки водным транспортом, и вызывает непонимание у участников рынка.

Согласно его тексту, денежные средства «возвращаются по заявлению пассажира, поданному не позднее 18 месяцев с даты отправления рейса, указанного в билете (путевке)».

При этом уже «в течение 10 календарных дней со дня получения заявления, но не позднее 18 месяцев с даты отправления рейса, указанного в билете (путевке), перевозчик обязан направить денежные средства на банковскую карту» либо возвратить их при личном обращении к перевозчику.

Напомним, что по действующему законодательству у перевозчика есть 10 дней на возврат денежных средств по неисполненным обязательствам. Принятое постановление призвано облегчить бремя финансовой ответственности, которое легло на представителей транспортной и туристической отраслей из-за пандемии COVID-19. Но содержащаяся в 11 пункте «оговорка» фактически сводит эти усилия «на нет».

Опрошенные «Вестником АТОР» представители круизных компаний ожидают разъяснения этого положения от представителей власти.


СТАРТ НАВИГАЦИИ ОЖИДАЕТСЯ В ИЮЛЕ

Туроператоры по речным круизам ожидают полноценный старт речной навигации по России с июля 2020 г. «Глава правительства Михаил Мишустин и глава Ростуризма Зарина Догузова неоднократно сообщали, что межрегиональный туризм будет возобновлен с 1 июля 2020 г. Мы ожидаем, что речной круизный туризм также начнет сезон с этого периода», - говорит замдиректора «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

Некоторые круизные компании запустили первые рейсы еще с конца июня. Однако пока о полноценной навигации речи не идет. Туроператоры ждут информации по снятию карантинных мер в регионах России, задействованных в круизных маршрутах.

В преддверии открытия усеченного сезона, туроператоры оптимизировали свои маршруты. С рынка временно ушли некоторые теплоходы, которые ранее перевозили по российским рекам иностранцев. В «Мостурфлоте» один из таких теплоходов выпустили на российский рынок – теплоход класса «люкс» «Княжна Виктория» будет присутствовать на маршрутах из Москвы в Петербург, из Москвы в Казань, из Москвы в Плес.

Также туроператор запустил бюджетный круиз «лоукостер» на теплоходе «Леонид Красин». Туристы, которые хотят отдохнуть бюджетно, могут выбрать один из маршрутов выходного дня (3 дня), круиз в Плес или круиз в Санкт-Петербург.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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