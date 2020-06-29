Правительство утвердило сроки отложенных обязательств для речных круизов

Лидия Мартынова

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждаются особенности исполнения договора перевозки пассажиров внутренним водным транспортом. Документ дает, в том числе, круизным компаниям 180 дней на отсрочку исполнения обязательств или возврата средств туристам.

18 МЕСЯЦЕВ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРУИЗ

Постановлением № 910 от 23 июня 2020 г. установлены особые правила для договоров перевозки пассажиров внутренним водным транспортом, подлежащих исполнению с 1 февраля по 31 декабря 2020 г. В частности, при введении режима повышенной готовности или ЧС перевозчик вправе изменить условия договора (в части даты, времени, маршрута и типа судна) либо отменить рейс и вернуть провозную плату.

Если пассажир согласился на изменение условий договора (например, выбрал новые даты поездки), перевозчик обязан в течение 18 месяцев с даты отправления рейса, указанного в билете (или путевке), предоставить ему аналогичные услуги по перевозке внутренним водным транспортом (в том числе по стоимости, периоду и маршруту) и дополнительные услуги на сумму оплаченной провозной платы.

Перенести рейс можно с согласия пассажира в пределах 18-месячного срока. Для этого пассажир получает от перевозчика подтверждение, что ранее внесенные пассажиром денежные средства в оплату провозной платы могут быть использованы им для оплаты аналогичных услуг перевозчика. Такое подтверждение перевозчик предоставляет пассажиру в течение 3 календарных дней со дня его обращения.

ПУТАНИЦА СО СРОКАМИ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ

Если пассажир не согласен на изменение условий договора, то перевозчик должен вернуть ему денежные средства. В тексте документа указывается, что денежные средства, не использованные для оплаты услуг, подлежат возврату пассажиру в течение 18 месяцев с даты отправления рейса, указанного в билете (путевке).

Однако далее в пункте 11, в котором описывается порядок возврата денежных средств пассажиру, содержится положение, которое противоречит самой сути постановления – возможность отсрочки обязательств по договорам перевозки водным транспортом, и вызывает непонимание у участников рынка.

Согласно его тексту, денежные средства «возвращаются по заявлению пассажира, поданному не позднее 18 месяцев с даты отправления рейса, указанного в билете (путевке)».

При этом уже «в течение 10 календарных дней со дня получения заявления, но не позднее 18 месяцев с даты отправления рейса, указанного в билете (путевке), перевозчик обязан направить денежные средства на банковскую карту» либо возвратить их при личном обращении к перевозчику.

Напомним, что по действующему законодательству у перевозчика есть 10 дней на возврат денежных средств по неисполненным обязательствам. Принятое постановление призвано облегчить бремя финансовой ответственности, которое легло на представителей транспортной и туристической отраслей из-за пандемии COVID-19. Но содержащаяся в 11 пункте «оговорка» фактически сводит эти усилия «на нет».

Опрошенные «Вестником АТОР» представители круизных компаний ожидают разъяснения этого положения от представителей власти.

СТАРТ НАВИГАЦИИ ОЖИДАЕТСЯ В ИЮЛЕ

Туроператоры по речным круизам ожидают полноценный старт речной навигации по России с июля 2020 г. «Глава правительства Михаил Мишустин и глава Ростуризма Зарина Догузова неоднократно сообщали, что межрегиональный туризм будет возобновлен с 1 июля 2020 г. Мы ожидаем, что речной круизный туризм также начнет сезон с этого периода», - говорит замдиректора «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

Некоторые круизные компании запустили первые рейсы еще с конца июня. Однако пока о полноценной навигации речи не идет. Туроператоры ждут информации по снятию карантинных мер в регионах России, задействованных в круизных маршрутах.

В преддверии открытия усеченного сезона, туроператоры оптимизировали свои маршруты. С рынка временно ушли некоторые теплоходы, которые ранее перевозили по российским рекам иностранцев. В «Мостурфлоте» один из таких теплоходов выпустили на российский рынок – теплоход класса «люкс» «Княжна Виктория» будет присутствовать на маршрутах из Москвы в Петербург, из Москвы в Казань, из Москвы в Плес.

Также туроператор запустил бюджетный круиз «лоукостер» на теплоходе «Леонид Красин». Туристы, которые хотят отдохнуть бюджетно, могут выбрать один из маршрутов выходного дня (3 дня), круиз в Плес или круиз в Санкт-Петербург.